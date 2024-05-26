Gerçekten büyük rezillik! Gazze pankartından rahatsız olan bu faşist kim?

Mersin Üniversitesi mezuniyet töreninde, Gazze'ye destek pankartı açan öğrencilere güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahale ve akademisyenin çirkin sözleri sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Filistin'e destek olmanın cezalandırıldığı bu olay, akademik özgürlükler ve ifade hürriyeti tartışmalarını da beraberinde getirdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Gazze pankartından rahatsız olan o faşist kim" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Mersin Üniversitesi mezuniyet töreninin yapıldığı stadyumda soykırıma uğrayan Gazzelilere destek pankartıyla yürümek isteyen öğrencilere güvenlik müdahale etti.

Bu sırada, akademisyen olduğu iddia edilen bir adam da "Gazze'nin Allah belasını versin, başlatmayın Gazze'nize" diyerek öğrencileri taciz ediyor. Güvenlikleri şiddet uygulamaları için kışkırtıyor.

Cate Blanchett'ın Cannes'da kırmızı halıda Filistin bayrağı renginde kıyafetle dolaşması alkış alırken, Gazze'ye birkaç saatlik mesafedeki komşu kentin üniversitesinde Filistin bayraklı pankartlar küfürle, engellemeyle karşılık buluyor.

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Geçenlerde YÖK'e, akademisyenlere İsrail üniversiteleriyle akademik ilişkilerini bile kesen İspanyol üniversitelerini örnek göstermiştim. "Tarihteki yeriniz, soykırıma suskunluklarıyla destek verenlerin safı olacak" demiştim.

Görüyorum ki sorunları çok daha büyük.

Mersin Üniversitesi'nden, YÖK'ten tatmin edici bir açıklama bekliyoruz. Bu faşist personeliniz mi? Kampüsteki güvenlik görevlileri, "Gazze'nin yanındayız" pankartı taşıyan öğrencilere neden müdahale ediyorlar? Üniversitede Filistin bayrağı yasağı mı var?"