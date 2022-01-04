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Siyaset Gerçekleştirdikleri tek icraat bu! CHP yeni yıla heykel açılışıyla girdi
Siyaset

Gerçekleştirdikleri tek icraat bu! CHP yeni yıla heykel açılışıyla girdi

CHP'li Bodrum Belediyesi, Yahudi asıllı siyasetçi Avram Galanti Bodrumlu'nun doğum günü için hazırladığı heykeli törenle açtı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 19:52:00 - 2022-01-04 20:17:16
Gerçekleştirdikleri tek icraat bu! CHP yeni yıla heykel açılışıyla girdi

CHP'nin heykel açılışı geleneği Bodrum Belediyesi tarafından sürdürüldü. CHP'li belediye Yahudi asıllı siyasetçi Avram Galanti Bodrumlu'nun heykelini törenle açtı.

Heykel sevdalıları akın etti

Avram Galanti Bodrumlu'nun doğum günü için düzenlenen törende, bir büst hazırlandı. Heykel sevdalıları, Bodrum Belediyesi tarafından Umurça Parkı'nda gerçekleştirilen 'Avram Galanti Bodrumlu kitap tanıtımı ve heykel açılışına' akın etti.

Açılıştan sonra Musevi mezarlığına gittiler

Törende yapılan konuşmaların ardından, Nazım Hikmet Kütüphanesi önünde Galanti'nin büstünün açılışı yapıldı. Katılımcılar, daha sonra Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki Musevi Mezarlığı'na geçerek buradaki mezarları inceleyip dua etti.

CHP'nin heykel açılına, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk Yahudi Toplumu Başkan Vekili Moris Levi, Musevi Dini Yapı Koordinatörü Haim Hason, Musevi Cemaati Koordinatörü Rav Peres, 500. Yıl Vakıf Başkanı Silvyo Ovadya, Mezarlık Bağışçısı Sibel Haleva ile Arkeolog Rasim Özgürel'in de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

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