Gerçeklerin komedi versiyonu! CHP’yi özetleyen müthiş animasyon
Sosyal medyada hızla yayılan animasyon, CHP’deki çarpık ilişkileri gözler önüne sererken seçmenin beğenisini topladı.
“Muhalifgiller” serisinin son bölümü izleyenleri oldukça güldürdü. Başta X olmak üzere sosyal medya platformlarında yayınlanan animasyonda, CHP’deki çarpık ilişkiler ele alındı.
Kılıçdaroğlu’na da yer verilen animasyonda özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden verilen mesajlar dikkatlerden kaçmadı. Mansur Yavaş’ın çorba muhabbetine vurgu yapılırken, CHP’li ABB başkanının hortum kullandığı sahne büyük beğeni topladı.
Animasyon filmine, kendi partilerinin içinde bulunduğu rezil duruma tepki gösteren CHP’lilerin de destek vermesi ayrıca dikkat çekti.