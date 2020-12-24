“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!

Rusya merkezli özel askeri şirket Wagner, Suriye’deki savaşa 2015 yılında dahil oldu. Yüzlerce paralı askerin çeşitli savaş alanlarında ölmesinin ve ABD ordusuyla doğrudan mücadele etmek durumunda kalmasının yanı sıra Wagner, Kremlin ile bağlantıları olmasına rağmen hala faaliyetlerini gizli bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Wagner’in sıradan paralı askerlerinden biri olarak işe başlayıp, daha sonra askeri keşif birliğinin komutanı olan Marat Gabidullin, Suriye’deki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusça yayın yapan elektronik gazete Meduza’ya konuşan Gabidullin, Suriye’deki Hmeymim Askeri Üssü’nde çok sayıda ceset olduğunu ve üste sadece cesetleri bekletmek için bir tane buz dolabı olduğunu söyledi.

Marat Gabidullin, 2019 yılında Hmeymim’de görev yapıyordu. Çeşitli çatışmalarda ölen Wagner paralı askerlerinin cesetleriyle ilgilenmekten sorumluydu. Marat Gabidullin verdiği röportajda, “Adamlarımızın burada onurlu ve şerefli bir şekilde gömülemeyeceği gerçeği ile karşı karşıya kaldım” dedi.

Gabidullin şunları söyledi:

“Hmeymim üssünde fazla bir seçeneğimiz yoktu- sadece ölüler için bir buzdolabı vardı, daha fazlası değil. Suriyelilerin cenazelerinin ise yıkanabilmeleri için Lazkiye’deki hastaneye götürülmeleri gerekmekteydi. Ardından cenazelerin çinkodan yapılmış antika tabutlara sonra da kontrplaktan yapılmış tabutlara konulmaları gerekiyordu. Elbette cenazelere saygı göstergesi olarak defnedilmeden önce vücutlarını normale döndürme imkânı yoktu. Böyle bir işi yapmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu şekilde kaç adam öldü? Kesin veriler sunmak, devlet kurumlarının bana karşı hak talebinde bulunmaları için bir neden vermek olurdu. Fakat birçok insan öldü.”

Kremlin’in bu kayıpları gizleme niyetine ilişkin fikri sorulduğunda Marat Gabidullin, “Bir nesilden diğerine ve bir rejimden diğerine aktarılan tek mirasımız; Gerçekleri, kasıtlı olarak kendimizden bile gizlemektir” dedi.