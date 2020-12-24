  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya “Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!
Dünya

“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!

Rusya menşeli özel askeri şirket Wagner’de üst düzey görev alan Marat Gabidullin, Suriye’deki Hmeymim Askeri Üssü’nün cesetlerle dolu olduğunu söyledi. Ölenlerin sayısına ilişkin kesin sayı vermeyen Gabidullin, “Bir nesilden diğerine ve bir rejimden diğerine aktarılan tek mirasımız; gerçekleri, kasıtlı olarak kendimizden bile gizlemektir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:30:00 - 2020-12-24 10:31:36
“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!

Rusya merkezli özel askeri şirket Wagner, Suriye’deki savaşa 2015 yılında dahil oldu. Yüzlerce paralı askerin çeşitli savaş alanlarında ölmesinin ve ABD ordusuyla doğrudan mücadele etmek durumunda kalmasının yanı sıra Wagner, Kremlin ile bağlantıları olmasına rağmen hala faaliyetlerini gizli bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Wagner’in sıradan paralı askerlerinden biri olarak işe başlayıp, daha sonra askeri keşif birliğinin komutanı olan Marat Gabidullin, Suriye’deki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusça yayın yapan elektronik gazete Meduza’ya konuşan Gabidullin, Suriye’deki Hmeymim Askeri Üssü’nde çok sayıda ceset olduğunu ve üste sadece cesetleri bekletmek için bir tane buz dolabı olduğunu söyledi.

Marat Gabidullin, 2019 yılında Hmeymim’de görev yapıyordu. Çeşitli çatışmalarda ölen Wagner paralı askerlerinin cesetleriyle ilgilenmekten sorumluydu. Marat Gabidullin verdiği röportajda, “Adamlarımızın burada onurlu ve şerefli bir şekilde gömülemeyeceği gerçeği ile karşı karşıya kaldım” dedi.

Gabidullin şunları söyledi:

Hmeymim üssünde fazla bir seçeneğimiz yoktu- sadece ölüler için bir buzdolabı vardı, daha fazlası değil. Suriyelilerin cenazelerinin ise yıkanabilmeleri için Lazkiye’deki hastaneye götürülmeleri gerekmekteydi. Ardından cenazelerin çinkodan yapılmış antika tabutlara sonra da kontrplaktan yapılmış tabutlara konulmaları gerekiyordu. Elbette cenazelere saygı göstergesi olarak defnedilmeden önce vücutlarını normale döndürme imkânı yoktu. Böyle bir işi yapmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu şekilde kaç adam öldü? Kesin veriler sunmak, devlet kurumlarının bana karşı hak talebinde bulunmaları için bir neden vermek olurdu. Fakat birçok insan öldü.

Kremlin’in bu kayıpları gizleme niyetine ilişkin fikri sorulduğunda Marat Gabidullin, “Bir nesilden diğerine ve bir rejimden diğerine aktarılan tek mirasımız; Gerçekleri, kasıtlı olarak kendimizden bile gizlemektir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnternetten alışveriş yapanlardan poşet ücreti alınacak
Ekonomi

İnternetten alışveriş yapanlardan poşet ücreti alınacak

2019 yılında uygulanan alışverişte poşet ücreti alınmasını içeren düzenleme internet alışverişini de kapsayacak şekilde genişletildi...
Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi
Medya

Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi

Ece Erken, boşanma davası sürerken gayrimeşru ilişki yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren bir belge yayınladı. Karar sah..
ABD, kritik bölgeye 4 gemi, 5 bin asker konuşlandırdı
Dünya

ABD, kritik bölgeye 4 gemi, 5 bin asker konuşlandırdı

ABD, Somali'den 800 askerini çekerken, 5 bin civarında asker taşıyan ve 4 gemiden oluşan bir çıkarma birliğini Somali kıyılarına konuşlandır..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay