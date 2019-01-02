yeniakit.com.tr Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli eserinin CHP’nin baskılarından sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tavsiye kitaplar listesinden çıkarılmasını yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, usta yazarın cihad hakkındaki sözlerini çarpıtan ana muhalefet ve PKK güdümündeki HDP’lilere, “Sizin gerçek yüzünüzü ortaya çıkarmak cihaddır” dedi.

Karahasanoğlu, Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında gündeme dair yorumlarda bulundu.

MEB’in CHP tepkilerinden sonra Cahit Zarifoğlu’nun kitabını tavsiye edilen kitaplar listesinden çıkarması, Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kitabın listeden çıkarılmasıyla ilgili, “Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu’nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz. Medyadaki haberler Çanakkale M.E. Müdürlüğü’nün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır. Ayrıca şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır” açıklamasını yaptığı olay hakkında Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Anladığımız kadarıyla Çanakkale Valiliği, yaşananların ardından Ankara’ya, bakanlığa bir mektup yazıyor ve o yazıyı da malesef... Benim Ziya Selçuk’a yükleyeceğim sorumluluk bu noktada başlıyor.

Olduğu gibi o yazıyı alıp belki de hiç okumadan, ‘o vekillere cevabımızdır’ diyerekten, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına...’ diye başlayıp Ziya Selçuk imzalı buradaki cevapla veriliyor.”

Ziya Selçuk imzasıyla yayınlandı

Karahasanoğlu, “Ziya Selçuk’un ön sayfada imzası olduğuna göre, ben isterdim ki bu yazıyı da bir okusun bakanımız ama malesef belki iş yoğunluğu belki bir başka sebeple okumadan imzalanan ekteki yazıda şunlar yazılı...” diyerek metni okudu.

Zarifoğlu’nun çarpıtılan sözleri

CHP’lilerin, Cahit Zarifoğlu’nun cihad hakkındaki sözlerini çarpıtmasının ardından söz konusu kitabı açarak içindeki ilgili metni okuduğunu belirten usta gazeteci, şunları söyledi:

“Diyor ki Cahit Zarifoğlu, ‘Cihadın bir alanı İslam düşmanlarıyla savaşmayı, diğer alanı ise nefsin bazı istekleriyle mücadele etmeyi kapsar.’ Yani Cahit Zarifoğlu, Türkiye’de şunlara karşı, bunlara karşı bir cihaddan falan bahsetmiyor, devlete karşı bir cihaddan bahsetmiyor, diyor ki, ‘Birincisi; düşmanlar ülkeyi, topraklarımızı işgal ettiğinde aynen Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, Yunan’a karı savaşmaktır cihad, ikincisi; nefsin arzularıyla mücadele etmektir. Kişinin kendi arzularıyla, nefsî istekleriyle mücadele etmesidir.’ E bunda ne sorun var ki? Özgür Ceylanlar, HDP’li milletvekilleri, Sezgin Tanrıkulları, ki bu isimlerin birçokları PKK’lılara terörist diyemiyorlar. Devletin askerine polisine kurşun sıkanlar, bizim Milli Eğitim Bakanlığımızı yönlendirmeye çalışıyorlar.”

İpliğinizi pazara çıkarmak cihaddır

Dağıstanlı, “Ama diyor ki Özgür Ceylan, ‘Ceylan’a karşı mücadele etmek cihaddır, Sezgin Tanrıkulu’na karşı mücadele etmek cihaddır’ diyor.” ifadesini kullandıktan sonra, Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Onların gerçek yüzlerini ortaya koymak cihaddır, diyor. Biz de öyle diyoruz. Gerçek yüzlerini ortaya koymak, cihaddır. Biz bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.”

MEB, CHP’ye boyun eğdi