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Siyaset Gerçek yüzleri ortaya çıkıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadinde bile ayrımcılık
Siyaset

Gerçek yüzleri ortaya çıkıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadinde bile ayrımcılık

İBB yönetiminin deprem yardımları konusunda CHP idaresindeki Hatay'a öncelik vermesi sonrası benzer adım Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 17:14:00 -
Gerçek yüzleri ortaya çıkıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadinde bile ayrımcılık

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde meydana gelen depremler 10 ilde yıkıcı hasara neden oldu. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay'da yıkıma neden olan depremlerde şu ana kadar 31 bin 974 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye depremzedeler için tam anlamıyla seferber olurken CHP'li isimlerin kontrolündeki bazı belediyelere ayrımcılık yaptığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yardım konusunda CHP idaresindeki Hatay'a öncelik veren ve metrobüslerde 'Hatay Afet Bölgesindeki Vatandaşlarımızın Öncelikli İhtiyaç Listesi' başlıklı reklamları yayınlayan Ekrem İmamoğlu'na tepki yağarken bu kez CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine kendi belediyelerini öncelikli tutan açıklamalar geldi.

Partisinin MYK toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, felaketi yaşayan diğer illeri görmezden gelerek “Hatay gibi Atatürk’ün ‘Benim şahsi meselem’ dediği bir yerin böyle enkaz altında kalması kabul edilemez. Bu kenti yeniden kuracağız, ayağa kaldıracağız” dedi.

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