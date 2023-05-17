Gerçek yüzleri bir kez daha ortaya çıktı... İşte CHP'nin İslam'a olan kirli nefreti

2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için halk, "28 Mayıs Pazar" günü bir kez daha sandık başına gidecek. Seçim sürecinde gerçek yüzünü gizleyerek muhafazakar kesimden oy devşirmeye çalışan CHP'nin İslam'a ve ezana olan nefreti sosyal medyada paylaşılan bir video ile bir kez daha gözler önüne serildi.

CHP'li Şahin Ciner geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda iktidara gelmeleri halinde yapacakları skandal vaatleri sıralamıştı.

Ciner, CHP'nin iktidar olması halinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı revize edip başına inançlarını gizleyen birini getireceklerini söylemişti.

Cami hoparlöründen okunan ezanın topluma baskı olduğu hezeyanında bulunan Ciner, "Hoparlörlerden okunan ezan topluma baskı yapar hale geldi. Ezanın artık hoparlörlerden okunmaması için mücadele edeceğim" dedi.

İmam Hatipler'in azaltılması gerektiğini söyleyen Ciner, "İktidara geldiğimizde Diyanet`i revize edeceğiz. Diyanet her dinin eşit olarak temsil edildiği bir kurum haline gelmeli. Başına da inançlarını toplumdan saklamış biri getirilmeli" diye konuştu.

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