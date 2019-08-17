0553 313 94 23

Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıldır?

EKAP ihale arama naslı yapılır, EKAP KİK, EKAP üyelik nedir, EKAP ihale sorgulama nasıl yapılır, EKAP sınır değer ile Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıldır? soruları kamu ihalelerini takip edenler tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer almakta. Kamu İhale Kurumu ve daha bir çok kamu kurum ve kuruluşu tarafından elektronik ortamda (Elektronik Kamu Alımları Platformu "EKAP" ve kurumların kendi internet sitelerinde) ve yayınlanan ilanlı ve ilansız ihale duyurularına ve şartnamelerine erişmenizi sağlayan ihale takip sistemidir. İşte ğerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıl? sorusuna verilecek cevap.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:42
Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıldır?

EKAP ihale arama naslı yapılır, EKAP KİK, EKAP üyelik nedir, EKAP ihale sorgulama nasıl yapılır, EKAP sınır değer ile Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıldır? soruları kamu ihalelerini takip edenler tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer almakta. Kamu İhale Kurumu ve daha bir çok kamu kurum ve kuruluşu tarafından elektronik ortamda (Elektronik Kamu Alımları Platformu "EKAP" ve kurumların kendi internet sitelerinde) ve yayınlanan ilanlı ve ilansız ihale duyurularına ve şartnamelerine erişmenizi sağlayan ihale takip sistemidir. İşte ğerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıl? sorusuna verilecek cevap.

EKAP'ın ana sayfasındaki (https://ekap.kik.gov.tr) "Kayıt İşlemleri" menüsünden "Gerçek veya Tüzel Kişi Kaydı" bağlantısı kullanılarak kayıt işlemleri gerçekleştirilip protokolün çıktısı alınmalı ve protokol ıslak imzalı ve kaşeli olarak yetki belgeleriyle birlikte elden veya posta yolu ile Kuruma ulaştırılmalıdır. Kurum, kendisine ulaşan belgeleri ve EKAP kayıtlarını kontrol ederek gerçek/tüzel kişilerin kayıtlarına onay vermektedir. Onay işleminden sonra gerçek/tüzel kişiler kayıt sırasında girdikleri e-posta adresine gönderilen bir mesaj ile bilgilendirilecektir. Gerçek/tüzel kişilerin kayıt sırasında tanımladıkları platform sorumluları onay işleminden sonra şifrelerini alarak EKAP'a giriş yapabilecek ve yeni kullanıcı oluşturabilecektir. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:42
  1. Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıldır?
  2. EKAP ihale arama naslı yapılır
  3. EKAP KİK
  4. EKAP üyelik nedir
  5. EKAP ihale sorgulama nasıl yapılır
  6. EKAP sınır değer ile Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıldır?
  7. ihale sorgula

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya, ABD’den 42 yeni savaş uçağı alacak
    1. Japonya, ABD’den 42 yeni savaş uçağı..
    2. Başakşehir'de 2 önemli eksik
    3. Fenerbahçe'de Kolarov transferi kapandı!
    4. Sancaktepe’de patlamanın yaşandığı..
    5. GÜNCELLEME -Sancaktepe'de evde patlama
    6. Polis akademisi eğitim sonu sınavı ne..
    7. Fenerbahçe Angelo Ogbonna transferinde..
    8. Balıkesir'de operasyonu! 100 bin adet..
    9. Hayıt tohumu ve balı karıştırırsanız..
    10. Güneş dost mu düşman mı ?
    11. Emekliye güzel haber! 6 bin 62 lira..
    12. Trabzon’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
    13. Terör örgütü PYD, DEAŞ'lı esirleri koz..
    14. Yerli yapay zekâyla fiberde sınıf atladı
    15. Suriyeliler barış koridorunu bekliyor:..
    16. Hurda ve mozaik sanatına kadın eli..
    17. Toplum sağlığı büyükşehir korumasında
    18. Yanan otomobilin dumanı gökyüzünü..
    19. Yer: Adana... "Gürültü yaptı" diye..
    20. Adana'da 'gürültü' vahşeti
    21. Kapasitesini artıracak satışlarını..
    22. Erzincan'da otomobil şarampole..
    23. ''Seri ile Galatasaray şampiyon..
    24. Mersin’de elektrik kesintisine karşı..
    25. Suriye’ye askeri konvoy
    26. Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman..
    27. CHP'li Başkan'dan AK Parti'ye çağrı:..
    28. ''Hakemler Galatasaray'ı tutmasına..
    29. Altındağ’da sağlıksız gıdaya geçit yok
    30. Hükümet teklifini sundu: 2020 için..
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz