EKAP ihale arama naslı yapılır, EKAP KİK, EKAP üyelik nedir, EKAP ihale sorgulama nasıl yapılır, EKAP sınır değer ile Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıldır? soruları kamu ihalelerini takip edenler tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer almakta. Kamu İhale Kurumu ve daha bir çok kamu kurum ve kuruluşu tarafından elektronik ortamda (Elektronik Kamu Alımları Platformu "EKAP" ve kurumların kendi internet sitelerinde) ve yayınlanan ilanlı ve ilansız ihale duyurularına ve şartnamelerine erişmenizi sağlayan ihale takip sistemidir. İşte ğerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıl? sorusuna verilecek cevap.

EKAP'ın ana sayfasındaki (https://ekap.kik.gov.tr) "Kayıt İşlemleri" menüsünden "Gerçek veya Tüzel Kişi Kaydı" bağlantısı kullanılarak kayıt işlemleri gerçekleştirilip protokolün çıktısı alınmalı ve protokol ıslak imzalı ve kaşeli olarak yetki belgeleriyle birlikte elden veya posta yolu ile Kuruma ulaştırılmalıdır. Kurum, kendisine ulaşan belgeleri ve EKAP kayıtlarını kontrol ederek gerçek/tüzel kişilerin kayıtlarına onay vermektedir. Onay işleminden sonra gerçek/tüzel kişiler kayıt sırasında girdikleri e-posta adresine gönderilen bir mesaj ile bilgilendirilecektir. Gerçek/tüzel kişilerin kayıt sırasında tanımladıkları platform sorumluları onay işleminden sonra şifrelerini alarak EKAP'a giriş yapabilecek ve yeni kullanıcı oluşturabilecektir.