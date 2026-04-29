İSPARK'ı ailece batırmışlar
Gündem

İSPARK’ı ailece batırmışlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İSPARK’ı ailece batırmışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin para basan gözde şirketlerinden olan İSPARK A.Ş, yandaş çiftliğine döndü.

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Belediyenin para basan gözde şirketlerinden olan ve seçim diyeti olarak HDP’ye verildiği iddia edilen iştirak şirketi İSPARK A.Ş, yandaş çiftliğine döndü. CHP’li Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez sadece bir yıl içerisinde zarar eden İSPARK’ta CHP tipi kadrolaşma başlatan Genel Müdür Yardımcısı Sercan Sarıkaya’nın çok sayıda yakınını kritik kadrolara getirerek İSPARK’ı nepotizm batağına sapladığı ortaya çıktı.

İDARECİLER AYNI YERDEN

Akit’in İSPARK’taki kaynaklarından edindiği bilgiye göre İSPARK’ın neredeyse tüm yönetim kadrosu Bayraktar Otomotiv A.Ş’den getirildi. Genel Müdür Tarık Safi, Genel Müdür Yardımcısı Neyran Elayak, Genel Müdür Yardımcısı Sercan Sarıkaya, Mali İşler Müdürü Hande Özgür, Bayraktar A.Ş’den İSPARK’a geçen yöneticiler olarak dikkat çekerken, şirket çalışanları, İSPARK’ın adeta Bayraktar Otomotiv A.Ş’ye teslim edildiğini konuşuyor. Şirketteki yandaş kadrolaşmasında en fazla dikkat çeken ismin ise Genel Müdür Yardımcısı Sercan Sarıkaya olduğu belirtiliyor.

 

EKREM’İN PARMAĞI

İSPARK’ta eş dost akraba kadrolaşmasıyla rahatları yerinde olan Sercan Sarıkaya, Neyran Elayak, İYİ Parti’li Ozan Ersaraclar ve Melda Yeliz Arslan’ın çalışma saatlerinde işyerinden ayrılarak alkol aldığı ve görevlerini yerine getirmedikleri çalışanlar tarafından ifade ediliyor. Şirket çalışanları, İSPARK’ın adeta Bayraktar Otomotiv A.Ş’ye teslim edildiğini belirterek, Bayraktar Otomotiv A.Ş’nin eski İBB Başkanı rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile ilişkisinin incelenmesi gerektiğini kaydediyor.

Akit’e konuşan İSPARK çalışanları, şunları anlattılar: “İSPARK’ta uzun süredir devam eden ve kamuoyunun dikkatinden kaçırılmaya çalışılan ciddi bir yönetim, liyakat ve kadrolaşma sorunu bulunmaktadır. Bu sorun, önceki Genel Müdür Murat Çakır döneminde başlayan ve Ertan Yıldız’ın ekibi olarak bilinen yapılanmayla kurumsallaşmıştır. Bu yapı; eski İSPARK Genel Müdür Vekili Derya Atacan, İSPARK Genel Müdürü Tarık Safi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Neyran Elayak, Genel Müdür Yardımcısı Sercan Sarıkaya, Mali İşler Müdürü Hande Özgür ve Muhasebe Şefi Gülizar Tokmak üzerinden İSPARK’a hakim olmuştur.

 

LİYAKATSİZ KADRO

Söz konusu isimler, Bayraktar Otomotiv’den topluca İSPARK’a gelmiş, Ertan Yıldız’a yakınlığıyla bilinen bir ekip olarak İSPARK’ı adeta bir ağ gibi sarmıştır. Bu yapılanmada liyakat, eğitim, tecrübe ve kurumsal yeterlilik tamamen göz ardı edilmiştir. Üniversite mezuniyetleri dahi tartışma konusu olan bu kadrolar, bugün İSPARK gibi stratejik öneme sahip bir kamu şirketini yönetmektedir. İSPARK işte bu kadrolaşmanın sonucu olarak batırılmıştır. Nuri Aslan emanet edebiyatı yapmaktan bunları görmüyor. Nuri Aslan emanete böyle mi sahip çıkıyor?”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Katlı otoparkları bizde kullanıyoruz. Girişler zaten otomatikman kayda alınıyor veya giriş kartı ile giriş yapıyorsunuz. Çıkışta ödemede personel ile muhatap oluyorsunuz. Katlarda da herhangi bir görevli personele rastlamıyoruz. Elektrik ve su giderlerinin de asgari düzeyde olduğunu düşünürsek İŞLETİM MALİYETLERİ ÇOK DÜŞÜK OLDUĞU HALDE mevcut gelirleriyle para basan darphane gibi işletilmesi mümkün iken, böyle işletilen yerlerin çok çok KAR etmesi icap ederken zarar etmesi mümkün olmadığı halde ZARAR ettiği beyan ediliyorsa bu işletmelerde ya çalışmayan personeller çalışıyor gibi gösterilen personel giderleri şişirilmek suretiyle zarar etmek durumunda bırakılıyor. CHP'nin kent uzlaşısı nedeniyle doğrudan pkklılara işlettirilen bu işletmelerin gelirleri PKK'ya aktarılarak askerimize polisimize vatandaşlarımıza kurşun olarak geri döndüren İBB yönetimi asla masum olamaz. İETT de aynı yöntemlerle İBB her koldan soyulmuş, soyulmaya devam ediyor

Hakkı

Nuri Aslan Çağlayan Adliyesinde savcılara hakimlere hürceğine emri altındaki kuruluşları yolsuzluklarını hırsızlıklarını nasıl görsün sadece İspark mı ki İETT hepten battı yani otobüsler bir tarafa iflas eden bir teşkilat Nuri Aslan uyan uyan bu gidişle emaneti de teslim edemeyeceksin Bu arada bu kadar yolsuzluğa Gözyuman devlet nerede
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23