İSPARK’ı ailece batırmışlar

ÇINAR DEMİR ANKARA

Belediyenin para basan gözde şirketlerinden olan ve seçim diyeti olarak HDP’ye verildiği iddia edilen iştirak şirketi İSPARK A.Ş, yandaş çiftliğine döndü. CHP’li Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez sadece bir yıl içerisinde zarar eden İSPARK’ta CHP tipi kadrolaşma başlatan Genel Müdür Yardımcısı Sercan Sarıkaya’nın çok sayıda yakınını kritik kadrolara getirerek İSPARK’ı nepotizm batağına sapladığı ortaya çıktı.

İDARECİLER AYNI YERDEN

Akit’in İSPARK’taki kaynaklarından edindiği bilgiye göre İSPARK’ın neredeyse tüm yönetim kadrosu Bayraktar Otomotiv A.Ş’den getirildi. Genel Müdür Tarık Safi, Genel Müdür Yardımcısı Neyran Elayak, Genel Müdür Yardımcısı Sercan Sarıkaya, Mali İşler Müdürü Hande Özgür, Bayraktar A.Ş’den İSPARK’a geçen yöneticiler olarak dikkat çekerken, şirket çalışanları, İSPARK’ın adeta Bayraktar Otomotiv A.Ş’ye teslim edildiğini konuşuyor. Şirketteki yandaş kadrolaşmasında en fazla dikkat çeken ismin ise Genel Müdür Yardımcısı Sercan Sarıkaya olduğu belirtiliyor.

EKREM’İN PARMAĞI

İSPARK’ta eş dost akraba kadrolaşmasıyla rahatları yerinde olan Sercan Sarıkaya, Neyran Elayak, İYİ Parti’li Ozan Ersaraclar ve Melda Yeliz Arslan’ın çalışma saatlerinde işyerinden ayrılarak alkol aldığı ve görevlerini yerine getirmedikleri çalışanlar tarafından ifade ediliyor. Şirket çalışanları, İSPARK’ın adeta Bayraktar Otomotiv A.Ş’ye teslim edildiğini belirterek, Bayraktar Otomotiv A.Ş’nin eski İBB Başkanı rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile ilişkisinin incelenmesi gerektiğini kaydediyor.

Akit’e konuşan İSPARK çalışanları, şunları anlattılar: “İSPARK’ta uzun süredir devam eden ve kamuoyunun dikkatinden kaçırılmaya çalışılan ciddi bir yönetim, liyakat ve kadrolaşma sorunu bulunmaktadır. Bu sorun, önceki Genel Müdür Murat Çakır döneminde başlayan ve Ertan Yıldız’ın ekibi olarak bilinen yapılanmayla kurumsallaşmıştır. Bu yapı; eski İSPARK Genel Müdür Vekili Derya Atacan, İSPARK Genel Müdürü Tarık Safi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Neyran Elayak, Genel Müdür Yardımcısı Sercan Sarıkaya, Mali İşler Müdürü Hande Özgür ve Muhasebe Şefi Gülizar Tokmak üzerinden İSPARK’a hakim olmuştur.

LİYAKATSİZ KADRO

Söz konusu isimler, Bayraktar Otomotiv’den topluca İSPARK’a gelmiş, Ertan Yıldız’a yakınlığıyla bilinen bir ekip olarak İSPARK’ı adeta bir ağ gibi sarmıştır. Bu yapılanmada liyakat, eğitim, tecrübe ve kurumsal yeterlilik tamamen göz ardı edilmiştir. Üniversite mezuniyetleri dahi tartışma konusu olan bu kadrolar, bugün İSPARK gibi stratejik öneme sahip bir kamu şirketini yönetmektedir. İSPARK işte bu kadrolaşmanın sonucu olarak batırılmıştır. Nuri Aslan emanet edebiyatı yapmaktan bunları görmüyor. Nuri Aslan emanete böyle mi sahip çıkıyor?”