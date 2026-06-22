Gürsel Tekin Sözcü TV'ye meydan okudu: "Hadi çağırın beni"
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de katıldığı programın ardından dikkat çeken bir çıkış yaptı. Tekin, canlı yayında Kılıçdaroğlu'na yöneltilmeyen sorular bulunduğunu belirterek Sözcü TV'ye açık çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulmayan ya da sorulamayan soruların kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini ifade etti.
"Hazırım, çağırın beni"
Sözcü TV'ye doğrudan seslenen Gürsel Tekin, tartışmaların televizyon ekranlarında yapılması gerektiğini belirterek, "Hadi hazırım, çağırın beni" ifadelerini kullandı.
Tekin'in paylaşımında yer verdiği soru ve değerlendirmeler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Kılıçdaroğlu röportajı tartışılmaya devam ediyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'deki röportajı CHP içindeki tartışmaların merkezinde yer almaya devam ederken, Gürsel Tekin'in çıkışı da yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.
Tekin, programda bazı kritik başlıkların gündeme getirilmediğini savunurken, bu soruların kamuoyu önünde cevaplanması gerektiğini vurguladı.
CHP kulisleri hareketlendi
Gürsel Tekin'in fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşım, CHP kulislerinde de geniş yankı buldu. Özellikle Kılıçdaroğlu-Özgür Özel ekseninde devam eden tartışmaların yeni bir boyut kazandığı yorumları yapıldı.
Tekin'in çağrısına Sözcü TV'den yanıt gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, açıklamaların siyasi gündemde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.
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