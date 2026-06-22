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Gündem Tamar Tanrıyar'dan Halk TV ve Sözcü çıkışı: "100 milyon dolarlık medya-banka skandalı"
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan Halk TV ve Sözcü çıkışı: "100 milyon dolarlık medya-banka skandalı"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medya ve bankacılık dünyasını ilgilendiren çok ciddi iddialar ortaya attı. Tanrıyar, Halk TV ve Sözcü'nün toplam 100 milyon dolarlık kredi kullandığını, söz konusu paraların geri ödenmediğini öne sürdü.

Tanrıyar, yaptığı paylaşımda Halk TV'nin 40 milyon dolar, Sözcü'nün ise 60 milyon dolar olmak üzere toplam 100 milyon dolarlık kredi kullandığını belirterek, olayın Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir "medya-banka skandalı" olduğunu ifade etti.

"Krediler geri ödenmiyor" iddiası

Tanrıyar, söz konusu kredilerin normal ticari kredi işlemleri kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, kredi sürecinde bir banka genel müdürünün rol oynadığını ileri sürdü.

Açıklamasında, kredilerin geri ödenmediğini öne süren Tanrıyar, ilgili banka içerisinde ciddi bir kriz yaşandığını iddia etti.

"Savcılığa suç duyurusudur"

Tanrıyar, açıklamalarının aynı zamanda bir suç duyurusu niteliğinde olduğunu belirterek, devletin konuyla ilgili gerekli incelemeleri yapacağına inandığını söyledi.

İddiaların araştırılması gerektiğini ifade eden Tanrıyar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulundu.

Gözler resmi açıklamalarda

Tanrıyar'ın gündeme taşıdığı iddialarla ilgili olarak Halk TV, Sözcü ve adı geçen banka tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların ardından gözler, soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı ve ilgili kurumların yapacağı açıklamalara çevrildi.

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