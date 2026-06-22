Canan Karatay Candaş Tolga Işık olayı... 'Program daveti' polemiği büyüyor! Bu iddiayla çalkalanıyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın, Prof. Dr. Canan Karatay’ı YouTube programına davet etmek istemesiyle başlayan süreç sosyal medyada gündem oldu. Işık, Karatay’ın asistanıyla yaptığı görüşmede aldığı yanıtı paylaşırken, yaptığı açıklamalar kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Peki, Canan Karatay Candaş Tolga Işık olayı nedir? Detaylar haberimizde. Gazeteci Candaş Tolga Işık ile Prof. Dr. Canan Karatay arasında yaşanan bir program daveti süreci, sosyal medyada gündem oldu. Olay, Işık’ın Karatay’ı YouTube programına davet etmek istemesiyle ortaya çıktı. Peki, Canan Karatay Candaş Tolga Işık olayı nedir? Detaylar...