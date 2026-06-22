Canan Karatay Candaş Tolga Işık olayı... 'Program daveti' polemiği büyüyor! Bu iddiayla çalkalanıyor

Işık’ın açıklamasına göre, Karatay’ın asistanı YouTube programlarına Canan Karatay’ın katılmadığını, bu tür yayınlara kendisinin çıktığını ifade etti. Görüşmenin ardından yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Candaş Tolga Işık’ın X hesabından yaptığı paylaşım çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Böylece Canan Karatay ve Candaş Tolga Işık arasında yaşanan program daveti süreci sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.