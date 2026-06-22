Tesla'nın otopilotu 76 yaşındaki kadının sonu oldu! Yetkililerden açıklama geldi!

76 YAŞINDA KADIN ÖLDÜ Habere göre, Tesla aracıyla seyreden ve otomatik sürüş destek modu etkin olan bir sürücü, cuma gecesi Teksas’ta bir eve çarparak içeride bulunan 76 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre sürücü Michael Butler, yerel saatle yaklaşık 20.00’de bir Tesla Model 3 kullanıyordu ve araç otomatik sürüş destek sistem ile çalışıyordu.