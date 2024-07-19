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Siyaset Gerçek ortaya çıktı! Yeniden Refah Partisi'nden istifa yalanlaması
Siyaset

Gerçek ortaya çıktı! Yeniden Refah Partisi'nden istifa yalanlaması

Yeniakit Publisher
2024-07-19 12:53:00 -
Gerçek ortaya çıktı! Yeniden Refah Partisi'nden istifa yalanlaması

Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanlığı, bazı basın organlarında çıkan istifa haberlerine ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanlığı, basında çıkan istifa haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın mecralarında paylaşılan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanlığı ile alakalı haberlerde yer alan ‘Sivas Merkez İlçe Başkanı ve 220 üye istifa etti’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberde Merkez İlçe Başkanı olduğu iddia edilen kişi merkez ilçe başkanımız değildir.

Partimizden 220 kişi istifa ettiği haberleri de gerçeği yansıtmamaktadır.
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Aksine Sivas, Yeniden Refah Partisi il teşkilatı yeni yönetimi ile birlikte kaydettiği üye sayısı son üç ayda 700’ün üzerinde üye yaparak, üye hedeflerinde % 100 başarı sağlamıştır.

Yaptırılan bu maksatlı haberlerin ne partimizle ne de İl başkanımız Sayın Fatih KALKAN beyle bir ilgisi ve alakası yoktur.

Belirtilen bu ifadeleri kabul etmiyor, iddia ettikleri görevlerde olmadıkları halde partimize zarar vermek için maksatlı yaptırılan bu haberlerden dolayı yasal tüm haklarımızı kullanacağımızı belirtiyor.

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