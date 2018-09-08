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Gerçek ortaya çıktı! Bilinçli olarak yapmışlar

İzmir Foça sahilinde denize yayılan petrolün kaynağı tespit edildi. Söküm için getirilen Harrier isimli geminin personelinin bilinçli olarak yakıtı denize pompaladığı saptandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:08
Gerçek ortaya çıktı! Bilinçli olarak yapmışlar

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen hafta perşembe akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Sadece petrolü emen pedler, denizin yüzeyine bırakıldı. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı büyük ölçüde temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin ardından çalışmalar karada devam etti. Buradaki çalışmaların ise halen sürdüğü belirtildi. Bu arada çevreciler de olayın soruşturulması için Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SIZINTININ KAYNAĞI DA BELLİ OLDU

 Temizlik çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da sızıntının kaynağını tespit etmek için araştırmalarını sürdürdü. Onlarca gemi ve tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında tüm şüpheler, gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli gemide yoğunlaştı. TÜBİTAK'ta yapılan testler sonrasında fuel-oil olduğu anlaşılan yakıtın bu gemiden olduğu saptandı.

Şu anda Türkiye'den ayrıldıkları öğrenilen gemi personelinin, 28 Ağustos günü körfeze girdikleri sırada bilinçli olarak denize yakıtı pompaladıkları ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi bölgesinde meydana gelen fuel-oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik. Firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir" dedi.

BUGÜN EYLEM YAPMIŞLARDI

Öte yandan, çevrecilerin oluşturduğu Yenifoça Forum, bugün öğlende Aliağa Liman Başkanlığı önünde eylem yapıp, kirliliğin kaynağının açıklanmasını, deniz suyunun tahlil edilmesini ve temizlik esnasında çalışanların sağlık taramasından geçirilmesini istedi. Kalabalık açıklamanın ardından Aliağa Liman Başkanlığına şikayet dilekçeleri verip, dağıldı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:08
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