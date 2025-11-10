  • İSTANBUL
Gerçek Narsist mi? Sadece bir soruyla öğrenin
Sağlık

Gerçek Narsist mi? Sadece bir soruyla öğrenin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gerçek Narsist mi? Sadece bir soruyla öğrenin

Tek bir soru, narsisti ortaya çıkarıyor: ‘Narsist misin?’ Uzmanlar, bu basit testin uzun psikolojik testler kadar güvenilir olduğunu söylüyor.

Suç psikoloğu ve akademisyen Dr. Julia Shaw, narsistleri tanımanın düşündüğümüzden çok daha kolay olduğunu söylüyor. Shaw, “tek maddelik narsisizm ölçeği” olarak adlandırılan bu yöntemin, kapsamlı testler kadar güvenilir olduğunu ifade etti.

Shaw, “Psikologlar önce 20 soruluk testler uyguladı, sonra sadece bir soru sordular: ‘Narsist misin?’. Ve bu tek soru, sonuçta diğer uzun testler kadar doğru çıktı,” dedi.

'NARSİST MİSİN?' SORUSU HER ŞEYİ ELE VERİYOR

Uzmanlara göre narsist kişiler bu soruya genellikle dürüst ama kendini yücelten bir yanıt veriyor. Dr. Shaw, “Gerçek bir narsist muhtemelen şöyle diyecektir: ‘Evet ama çoğu insandan daha iyiyim’,” ifadelerini kullandı.

Narsistik kişilik bozukluğu (NPD) kişinin kendine aşırı hayran olması, takdir edilme ihtiyacı ve empati eksikliği gibi belirtilerle tanımlanıyor. Shaw’a göre, “Kendini olduğundan daha iyi görmek, narsizmin temel işaretlerinden biri.”

“NARSİST” KELİMESİ YANLIŞ KULLANILIYOR

Dr. Shaw, günümüzde “narsist” teriminin moda bir kelimeye dönüştüğünü, ancak çoğu insanın bu tanımı yanlış kullandığını belirtiyor. “Artık herkes için bu sözcük kullanılıyor — anneniz, terapistiniz, hatta çoğu zaman eski sevgiliniz için. Ama bu kelimenin terapötik bir anlamı var ve onu gelişigüzel kullanmak ciddi bir hata,” dedi.

LİDERLER ARASINDA DA YAYGIN

Programda dünya liderleri arasında narsist kişilerin bulunup bulunmadığı sorulduğunda Shaw, “Kesinlikle var,” yanıtını verdi ancak isim vermekten kaçındı.

