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Kadın - Aile Gerçek limonlu lokum kesinlikle jöle gibi değil
Kadın - Aile

Gerçek limonlu lokum kesinlikle jöle gibi değil

Lokum yapmanın bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum diyeceksiniz. Hazır satılanlardan bile daha lezzetli esneyen ve yumuşacık olan tarif...

Yeniakit Publisher
2022-06-17 15:07:00 - 2022-06-17 15:11:06
Gerçek limonlu lokum kesinlikle jöle gibi değil

İstediğiniz meyveleri kullanarak zevkinize göre lokumlar yapabilirsiniz. Tarifte limonlu lokumlar yapıldı. Siz isterseniz portakallı, güllü yada diğer sevdiğiniz meyvelerle lokumlarınızı yapabilir, isterseniz lokumlarınızı çikolata ile kaplayabilirsiniz.

Gerçek Limonlu Lokum Kesinlikle Jöle Gibi Değil Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı su (200ml. bardak ile)
2 su bardağı toz şeker (200ml. bardak ile)
1 çay bardağı taze sıkılmış ve süzgeçten geçirilmiş limon suyu (100 ml.bardak ile)
1 çay bardağı nişasta(100ml. bardak ile)
1 silme çay kaşığı zerdeçal (renk vermesi için)
1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
Çay kaşığı ucu ile limon tuzu

Gerçek Limonlu Lokum Kesinlikle Jöle Gibi Değil Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir kase içinde limon suyu zerdeçal limon tuzu ve nişastayı alıp güzelce karıştıralım onu bir kenara alıp. Tenceremize 1 su bardağı suyu şekeri ve limon kabuğu rendesini ilave edelim ocağın büyük gözünde orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştıralım. Su fokur fokur kaynamaya başlayınca üzerine hazırlamış olduğumuz nişastalı karışımı ekleyip hızlı bir şekilde karıştırmaya devam edelim. Kaynayıp fokurdamaya başlayınca 20- 25 dakika sürekli karıştırarak pişirmeye devam edelim. Hazır lokumlar gibi esneyip uzayan ve sulanmayan lokum yapabilmemiz için uzun süre pişirmemiz gerekiyor. 25 dakikanın ardından tezgaha bir adet yağlı kağıt açalım üzerine birkaç damla sıvı yağ gezdirip her yanına sürelim ve hazırlamış olduğumuz lokumu yağlı kağıdın üzerine dökelim. Yağlı kağıdı lokumun her yanını örtecek biçimde kapatalım oda sıcaklığına gelip iyice soğuyana kadar bu şekilde bekletelim. Ekmek tahtası üzerine 3 yemek kaşığı kadar nişasta serpelim ve soğumuş olan lokumu nişastanın üzerine bırakıp her tarafını nişastayı bulayalım. İstediğimiz şekilde bıçak veya mutfak makası ile dilimleyelim ve bolca nişastaya buladıktan sonra servis tabağına alalım afiyet olsun.

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