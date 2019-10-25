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Gerçek kabuk tarçın nasıl anlaşılır?

Birçok gıdanın sahtesini ya da bir benzerini üreten satıcılar, daha uygun fiyatlı olabilmesi için, ülkemizdeki tarçın çubukları yerine Çin'den tarçın ithal ediyorlar. Peki ama Çin tarçını nedir? Gerçek tarçın nasıl anlaşılır? Sahte tarçın nasıl fark edilir? İşte detaylar...

25 Ekim 2019 Cuma 21:32
Gerçek kabuk tarçın nasıl anlaşılır?

Birçok gıdanın sahtesini ya da bir benzerini üreten satıcılar, daha uygun fiyatlı olabilmesi için, ülkemizdeki tarçın çubukları yerine Çin'den tarçın ithal ediyorlar. Peki ama Çin tarçını nedir? Gerçek tarçın nasıl anlaşılır? Sahte tarçın nasıl fark edilir? İşte detaylar...

Sahteciliğin arttığı bir dönemdeyiz. Daha ucuza elde edilen, fazla kar getireceği düşünülen her şey için sahtecilik yapılıyor. Bu seferde Çin'den getirilen baharatlar, ülkemizdekilere kıyasla daha uygun ve ucuz olduğu için satılıyor. 

Çin tarçını nasıl fark edilir?

  • Çin tarçını aroma olarak zayıftır.
  • Kokusu keskin değildir.
  • Daha kalın yapıdadır.
  • Tek bir yöne doğru kıvrılır, her iki yönden kıvrılmaz.

Toz tarçının sahte olup olmadığını anlamak için ise, bir damla iyot damlatılır. İyot damlatılan yer mavi bir renge döndüyse bu baharat çin tarçınıdır.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 21:32
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