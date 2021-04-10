Gerçeğini aratmayan tatbikat! Böyle görüntülendi
Kahramankazan Belediyesi, doğal afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşmak için tamamı gönüllü 30 belediye personelinden oluşan arama kurtarma birliği kurdu. Kurulan birlik gerçeğini aratmayan bir tatbikatı başarı ile icra etti.
Teorik ve pratik eğitimlerini sürdüren ekipte belediye meclis üyesinden birim müdürlerine, güvenlik görevlisinden sağlık personeline kadar değişik meslek gruplarından personel yer alıyor. Yaklaşık 5 aydır teorik ve pratik eğitimlerini sürdüren ekip üyeleri, arama kurtarma konusunda eğitiliyor.
Tatbikatın ardından ekip üyelerine eğitimlerde gösterdikleri başarı nedeniyle AFAD eğitmenlerince
sertifikaları verildi.