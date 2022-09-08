Gerçeği söyleyince fırça yedi paylaşımı sildi! 'İstanbul ve Ankara'yı AK Parti kazanıyor'

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, ASAL Araştırma'nın anket sonuçlarını paylaştı. Yaptığı paylaşımda İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'nin kazandığını söyleyen Saymaz, "ASAL Araştırma'ya göre bu pazar seçim olsa İstanbul ve Ankara'yı AK Parti, İzmir ve Adana'yı CHP kazanıyor. İstanbul ve Ankara'da Cumhur, Millet'i geçiyor. Türkiye tek yanlı sokak röportajlarından, halkın tepkisi muhaliflerin sosyal medya etkileşiminden ibaret değil" ifadelerini kullandı.

CHP'den tepki gelince sildi

Saymaz'ın paylaşımı sonrası CHP'lilerden muhalif gazeteciye büyük tepki geldi. Anket sonuçlarının doğru olmadığını iddia eden CHP'liler, Saymaz'ın paylaşımının altına yorum yağdırdı. Aldığı tepki sonrası Saymaz açıklama yapmadan kısa sürede tweetini sildi.



Muhalefeti uyarmıştı

Saymaz geçtiğimiz günlerde de CHP'ye yakın olan ORC'nin yaptığı anket sonuçlarını paylaşarak, 2023 seçimleri öncesi İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon gibi büyükşehirlerde AK Parti'nin en az yüzde 30 oyla birinci parti konumunda olduğunu belirterek muhalefeti uyarmıştı.

İlk geri vitesi değil

Öte yandan bu Saymaz'ın ilk geri vitesi değil. Saymaz daha önce de Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasındaki kavgayı eleştirdiği tweeti silmesiyle gündeme gelmişti. Saymaz, o tweeti silmesinin ardından “Gazetemin iki yazarı arasındaki tartışmaya üçüncü bir yazar olarak dahil olmam doğru gelmiyor bana” diyerek Dündar’dan özür dilemişti.