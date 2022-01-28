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Spor Gent, Galatasaray için beklenen açıklamayı yaptı
Spor

Gent, Galatasaray için beklenen açıklamayı yaptı

Galatasaray'la adı anılan milli kaleci Sinan Bolat için kulübü Gent açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 17:32:00 -
Gent, Galatasaray için beklenen açıklamayı yaptı

Galatasaray'la adı anılan milli kaleci Sinan Bolat için kulübü Gent açıklama yaptı.

Muslera'nın sakatlanması, Okan Kocuk'u Giresunspor'dan getirememesi nedeniyle kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli eldiven Sinan Bolat'la ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların ilgisi sonucu Gent kulübü resmi açıklamada bulundu.

Belçika temsilcisinin CEO'su Michel Louwagie, Sinan Bolat'ı bırakmayacaklarını açıkladı. Milli kaleci, Galatasaray'a dönmek istese de kulübünden izin çıkmadı.

Voetbalprimeur'a konuşan Louwagie, "Sinan Bolat'la konuştum. Haziran sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor" dedi.

Gent'e baskı yapan Sinan Bolat'a Galatasaray 2,5 yıllık sözleşme teklif etti.

Galatasaray, 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

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