Genk ile Yılport Samsunspor arasında akademi işbirliği

SAMSUN (AA) - Belçika'nın 1. Futbol Ligi ekiplerinden Genk, TFF 2. Lig takımı Yılport Samsunspor ile akademi eğitimi konusunda işbirliği protokolü imzalayacak.

Genk takımın tesislerinde yarın imzalanacak protokol çerçevesinde ağustos ayından itibaren 10 ay boyunca, Genk altyapısından 3 teknik adamın her ayın bir haftasını Samsun’da geçirerek hem akademi hocalarına, hem de oyunculara teorik ve pratik eğitim vermeleri öngörülüyor.

Ayrıca Yılport Samsunspor akademi hocalarının da Genk Akademisi'ndeki idman ve eğitim programlarını takip etmeleri planlanıyor.

Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk futbolu için bu çok önemli işbirliğine imza atacaklarını söyledi.



Yılport Samsunspor'un akademisini yeniden yapılandırması konusunda Genk gibi dünyaca ünlü akademiye sahip bir kulübün deneyimlerinden faydalanma imkanını bulacağını vurgulayan Aztopal, Belçika ekibinin çok sayıda önemli ismi futbol dünyasına kazandırdığına işaret ederek "Biz de Türk futboluna yapılandırdığımız altyapımızdan yeni oyucular kazandırmak istiyoruz. Bunun için bu protokolün önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



