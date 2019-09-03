Geniz eti iltihabı nedir? Nasıl tedavi edilir?

Geniz eti iltihabına bazı bakteriyel enfeksiyonlar neden olabilir. Bu duruma birçok virüs yol açabilir. Bazı faktörler sizi geniz eti dokularının enfeksiyonuna daha yatkın hale getirebilir.

Geniz etinden kaynaklanan komplikasyonlar yaşayabilirsiniz. Bu komplikasyonlar, baş ve boynun diğer bölgelerine yayılan dokularda kronik ve ciddi iltihaplanmalara neden olabilir.

Bu komplikasyonlar;

Kulak enfeksiyonu

Zamk kulak

Sinüzit

Göğüs enfeksiyonları

Doğal ağrı kesiciler nelerdir?

Geniz eti iltihaplanması nasıl tedavi edilir?

Geniz eti iltihabının nedeni virüsler olduğunda ise hastalık genellikle 2 veya 3 hafta içerisinde tamamen düzelir. Bitkisel olarak da destek verebilir, rahatlamaya çalışabilirsiniz. Bunun yanı sıra zencefil-limon çayını eksik etmezseniz, kısa süre içerisinde iltihaplanmadan kurtulabilirsiniz.

Ağız içerisindeki mikropları öldüren baharatlar