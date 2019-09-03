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Geniz eti iltihabı nedir? Nasıl tedavi edilir?

Geniz etinde oluşan iltihaplanmalar oldukça can sıkıcı ve hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Birçoğumuz bu hastalığa sık sık yakalanıyoruz. Peki ama geniz eti iltihabı nedir? Nasıl tedavi edilir? Geniz eti iltihaplanması bitkisel yollarla tedavi edilebilir mi? İşte detaylar...

03 Eylül 2019 Salı 14:10
Geniz eti iltihabı nedir? Nasıl tedavi edilir?

Geniz eti iltihabına bazı bakteriyel enfeksiyonlar neden olabilir. Bu duruma birçok virüs yol açabilir. Bazı faktörler sizi geniz eti dokularının enfeksiyonuna daha yatkın hale getirebilir.

Geniz etinden kaynaklanan komplikasyonlar yaşayabilirsiniz. Bu komplikasyonlar, baş ve boynun diğer bölgelerine yayılan dokularda kronik ve ciddi iltihaplanmalara neden olabilir.

Bu komplikasyonlar;

  • Kulak enfeksiyonu
  • Zamk kulak
  • Sinüzit
  • Göğüs enfeksiyonları

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Geniz eti iltihaplanması nasıl tedavi edilir?

Geniz eti iltihabının nedeni virüsler olduğunda ise hastalık genellikle 2 veya 3 hafta içerisinde tamamen düzelir. Bitkisel olarak da destek verebilir, rahatlamaya çalışabilirsiniz. Bunun yanı sıra zencefil-limon çayını eksik etmezseniz, kısa süre içerisinde iltihaplanmadan kurtulabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:10
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