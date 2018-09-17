‘Geniz eti’ ihmale gelmez

Çocuk nefes alamaz, gelişemez, ağız ve yüz yapısı değişir, işitme kaybına yol açar. Evde sigara içenler yüzünden duman altı olmak çocuklara büyük zulüm!

Çocuklarda ihmal edilen geniz eti, iştah kaybı, gelişme yavaşlaması, nefes darlığı, performans düşüklüğü, sinüzit, idrar kaçırma ve okul başarısızlığına kadar pek çok sorunu beraberinde getirmektedir.

Her insanda bulunan geniz eti çocuklarda çok önemli bir sağlık sorunudur.

Geniz eti sorunu 6 aylıktan 10 yaşına kadar çocukları etkilemektedir.

Geniz eti aslında herkeste varolan bademcikler gibi bir lenf dokusu üyesidir. Vücuda burun ve ağız yoluyla girecek zararlı mikroorganizmalara karşı koruyan sistemlerden birisidir.



Eğer bir çocuk sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsa, çok sık nezle oluyorsa, bademcikleri sık hastalanıyorsa veya alerjik bir bünyesi varsa geniz etinin büyümesi doğaldır.

Geniz eti büyüdüğü zaman hava yolunu tıkar ve çocuk rahat nefes alamaz. Bu durum burun içi fizyolojisini ve mekanizmalarını bozar.

Geniz eti büyümesinin çocuğu rahatsız etmesi dışında bazı hastalıkları da tetiklemektedir.

Geniz eti, çocuklarda horlama, ağızdan su gelmesi ve ağzı açık uyumaya sebep olur. Geniz eti alındığı zaman horlama ortadan kalkar.

Geniz eti ayrıca kulaklarda işitme kaybına yol açabilir.

Geniz eti büyümüş olan çocuklarda kilo problemi olur çünkü iştahsızdırlar.

Gece boyuca iyi nefes alamadıkları için kaliteli uyku uyuyamazlar ve ertesi gün huzursuz olurlar. Huzursuzlukları okulda başarısızlığa sebep olabilir. Bu çocuklarda konuşma problemleri ve idrar kaçırma da olabilir. Eğer 7-8 yaşına kadar tedavi olmamışsa sinüzit riski vardır.

3 YAŞ SINIRINA DİKKAT ETMELİ

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, geniz etinin tıkayıcı özelliğinin yanı sıra, bu bölgeye yerleşen mikropların hızla çoğalması sebebiyle üst ve alt solunum yollarında tekrarlayan enfeksiyonlara sebep olduğunu belirtiyor.

Geniz eti çok büyüdüğünde genizi kapatarak, tıkayıcı uyku apnesi denilen uykuda solunumun duraklamasına kadar varan ciddi problemler oluşturuyor.

Geniz eti olan çocuklar akciğer iltihabı gibi problemlerle de karşılaşılır.

Kliniğe müracaat eden çocuk hastaların endoskopik muayenesinde dokunun anormal görünümü ile tanı konur. Dokunun özelliği de gözlenir ve bunun tümör, enfeksiyon, kist ve benzeri lezyonlardan ayırıcı teşhisi yapılır.

1 yaşından itibaren bunun ameliyatı yapılabilir, ancak mecbur kalınmadıkça çocuğun anesteziyi daha rahat tolere edebileceği 3 yaş sınırına dikkat edilmeli.

YÜZ İFADELERİ BİLE DEĞİŞEBİLİR

Üst solunum yolları, nefes alma esnasında sürekli mikroorganizmalarla temas halindedir. Geniz bölgesinde mukoza altında, burundan gelen mikroplarla mücadele eden çok sayıda lenfoid oluşumlar mevcuttur. Pasif sigara içiciliği, alerji ve özellikle mikroorganizmaların tekrarlayan temaslarına maruz kalma neticesinde geniz eti giderek büyür ve 4-7 yaş civarında maksimum büyüklüğe erişir. Bu yaştan sonra genellikle küçülür. Özellikle çocuk yuvası gibi çocukların sürekli birbirlerini enfekte ettikleri ortamlarda geniz eti sorununun görülme sıklığı daha da artar.



Sorunun uzun sürmesi durumunda uzun ve ince yüz yapısı, yüksek damak, üst çenenin öne doğru büyümesi, ağzın sürekli açık olması hali, bozuk dişler ve göz altlarında çöküklük gibi tipik bir yüz ifadesi ortaya çıkmaktadır.