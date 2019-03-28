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Genetik faktörler saçları döküyor

Saç dökülmesinin kişilerin kolay kolay göz ardı edemediği bir durum olduğunu belirten Saç Ekim Koordinatörü Engin Sönmez, saç dökülmesinin kadınları da vurduğunu söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 10:24
Genetik faktörler saçları döküyor

Saç dökülmesinin kişilerin kolay kolay göz ardı edemediği bir durum olduğunu belirten Saç Ekim Koordinatörü Engin Sönmez, saç dökülmesinin kadınları da vurduğunu söyledi.


Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Erkek ya da kadın olsun, saç dökülmesi kişilerin kolay kolay göz ardı edemedikleri bir sorundur. Çoğu kişi saçlarını tarzıyla hatta kişiliğiyle bütünleştirir ve estetik olarak da olmazsa olmazlar arasında görür. Araştırmalar kişilerin kendilerini nasıl gördükleri ile saç arasında yakın bir ilişki olduğunu gösterir. Eğer alışılmadık biçimde, uzun süredir saçlarınızın dökülmekte olduğunu fark ettiyseniz doktorunuza danışmanızda fayda var" dedi.


Saç dökülmesi genellikle erkeklerin bir problemi olarak algılandığını ifade eden Sönmez, "Oysa şöyle bir çevremize baktığımızda pek çok kadının da saç dökülmesinden şikayet ettiğini görebiliriz. Kadınlarda saç dökülmesi hormonlarla, beslenmeyle ya da mevsim geçişleriyle ilgili olabilir. Saç dökülmesinin önüne geçmek için ilk olarak saçların neden döküldüğüne dair doğru sebebi tespit etmek ve ana sorunun çözümüne odaklanmak en doğrusudur" diye konuştu.


Genetik saç dökülmesi nedir?


Genetik saç dökülmesinin ailesel bir hastalık olduğunu kaydeden Sönmez, "Toplum içinde irsi olarak da tabir edilen genetik, bir çok hastalıkta geçerli olup aile bireylerinde anne, baba, amca vs genetik hastalıklar yer alması durumunda aynı problem sizde de olabilir. Mutlaka olacak değil, fakat aynı sıkıntıyı yaşamanız durumunda şaşırmamak gerekir. Evet kabul ediyoruz dünyanın en önemli sorunlarından birisi haline gelen saç dökülmesi, güzel bir yönü ise en yoğun dökülme sorunu olan genetik saç dökülmesi nedenleri, belirtileri ve yapılması gerekenler tamamen çözülmüş durumda, dökülme sorunu yaşayanlar üzülmek, karamsarlığa kapılmak yerine yapmaları gereken tek şey önlem almak ve gereğini yapmaktır. Konuya dönecek olursak DHT hormonu genetik saç dökülmesinin en büyük nedenlerinden birisi, bu sorunu çözmek için faydalanacağınız 3 bilimsel madde vardır. Procapil - Finasterid ve Minoxidil dünya genelinde kabul gören bu 3 madde saç dökülmesine neden olan DHT hormonunun etkisini kaybetmesi için bilim adamları tarafından geliştirilmiştir" açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:24
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