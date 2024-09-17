Bir ilk: Genetiği değiştirilmiş altın marulun vitamin değeri 30 kat daha fazla! Çok değerli 'Altın Marul'

Marul en heyecan verici sebze olmasa da, genellikle sandviçlerin, dürümlerin, güveçlerin ve diğer yemeklerin içine ekstra besin sıkıştırmanın bir yolu olarak eklenir. Ancak belki de daha az maruldan daha fazla sağlık faydası elde etmenin bir yolu vardır.

Bitki Moleküler ve Hücresel Biyolojisi Araştırma Enstitüsü’nden (IBMCP) bir ekip, besin değerlerini artırmak için mütevazı marulu genetiğiyle değiştirdi. Özellikle, vücudunuzun A vitamini yapmak için kullandığı beta-karoten adı verilen bir antioksidanın seviyelerini artırdılar. Bu, sağlıklı görme, bağışıklık fonksiyonu ve hücre büyümesi için önemlidir ve Alzheimer, kalp hastalığı ve bazı kanser türleri.

Beta-karoten genellikle havuç, balkabağı ve tatlı patates gibi sebzelerde yüksek miktarda bulunur. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu sebzelerin ortak teması turuncu bir renktir ve yeni marul da bir istisna değildir. Daha yüksek beta-karoten miktarları yaprakları çarpıcı bir sarı renge boyar, bu nedenle Altın Marul takma adı verilmiştir.

Altın Marul yapraklarındaki beta-karoten seviyeleri normal maruldan 30 kata kadar daha yüksekti. Sadece bu değil, bu antioksidanlar daha biyoyararlı da idi, yani sindirim sistemimiz bunları yiyeceklerimizden daha kolay çıkarabiliyordu.

Ancak bu seviyeleri artırmak tamamen basit değildi. Beta-karoten normalde bir bitkinin kloroplastlarında, fotosentez yapan hücresel yapılarda üretilir; ancak oraya çok fazla sıkıştırırsanız, bitkinin güneş ışığından enerji elde etme yeteneğini azaltır. Böylece ekip antioksidanı bitki hücrelerinin farklı kısımlarına taşımanın bir yolunu buldu.

Manuel Rodríguez Concepción “Çalışmamız, biyoteknolojik teknikleri ve yüksek ışık yoğunluğuna sahip tedavileri birleştirerek, normalde bulunmadığı hücresel bölmelerde beta-karoten üretmeyi ve biriktirmeyi başardı,”

Bu Altın Marul yakında daha besleyici turplar ve bezelyeler ile antioksidan açısından zengin mor domatesler ve patateslerle genetik olarak geliştirilmiş bir salataya katılabilir.