Generallerin darbe isteğini ifade özgürlüğü sayan Cindoruk Başkanlık Sistemi'ne savaş açtı!

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19. Dönem TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, yayımladığı 19 Mayıs mesajında Başkanlık Sistemi'ni değerlendirdi. Başkanlık Sistemi'ni 'yersiz ve gereksiz' olarak değerlendiren Cindoruk, "Başkanlık Sistemi; başarısız, yersiz, gereksiz, ve nafile bir dayatmadır. Demokrasimiz açısından ise tehlikelidir. Devletimizin iyileştirilmiş parlamenter sisteme hızla dönmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'Birisi 'darbe yapmak istiyorum' dese bu suç mu?'

Bugün demokrasi naraları atan Cindoruk, 2013 yılında verdiği bir röportajında, "Bir generalin 'darbe yapmak istiyorum' demesi ifade özgürlüğüdür." demişti.

Hüsamettin Cindoruk'un söz konusu röportajda kullandığı ifadeler şöyleydi:

"Bu sözleri alenen söylemek ifade özgürlüğüne girer. Şimdi şu meydana çıksa birkaç kişi, 'Ben darbe yapmak istiyorum, bu hükümetin başka türlü devrilmesi mümkün değildir' dese suç mu olur? Emekli asker de, yazarlar da söyleyebilir."

'Kimse maddi gücü ile tankla savaşamaz'

2013 yılında T24'de yayımlanan röportajın en ilginç kısmı ise muhabirin sorduğu bir soru olmuştu. Röportajı gerçekleştiren Hazal Özvarış, Cindoruk'a, "Bugün darbe olsa tankın üstüne çıkar mısınız?" dedi. Cindoruk, henüz 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi gerçekleşmeden önce sorulan bu soruya, şu şekilde cevap verdi:

"(Gülerek) Gevezelik bu. Tank bir askeri güçtür. Darbe yapan tankın önüne hukuk yoluyla çıkmak gerekir. İnsan maddi gücüyle bir tankla savaşamaz. Ancak hukuka bağlı bir duruşla tankları yerle bir edersiniz."

Hüsamettin Cindoruk'un 2013'te 'gevezelik' dediği olay 2016'da tarih olarak yazıldı: