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General ve amiral atamaları isim listesi sorguluma 2019 YAŞ atamaları

YAŞ kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı. İşte YAŞ atama kararlarına ilişkin isim listesi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:44
General ve amiral atamaları isim listesi sorguluma 2019 YAŞ atamaları

YAŞ kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı. İşte YAŞ atama kararlarına ilişkin isim listesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi. Buna göre, Erdoğan imzasıyla general ve amirallerin atanmalarına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atama işlemleri gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.

Resmi Gazete YAŞ atama kararları için tıklayınız 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:44
  1. Ordu
  2. General ve amiral atamaları isim listesi sorguluma
  3. son dakika yaş atamaları

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