General Mobile MÜSİAD EXPO’da

Türkiye’nin en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, 17. MÜSİAD EXPO’ya katılarak 140 ülkeden 50 binin üzerinde potansiyel iş ortağı ve 400’e yakın heyetle bir araya gelecek. 24 Kasım tarihine kadar sürecek olan fuarda General Mobile standı 5/5-M19 Hall’de yer alacak.

Özellikleriyle dikkat çekiyor

Fuar boyunca yerli tasarım, AR-GE ve yerli üretimle pazara sunduğu akıllı telefonlarını tanıtacak olan General Mobile, Türkiye’de 100 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği, Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük akıllı telefon üretim üssü olan fabrikasının ve bu fabrikada üretimini gerçekleştirdiği, üstün özellikleriyle dikkat çeken GM 9 Pro’nun tanıtımlarını da gerçekleştirecek.

İhracatta hedef 45 ülke

33 ülkede gerçekleştirdiği büyüme ve yatırımlar ile Türkiye’ye değer katmaya devam eden General Mobile faaliyette bulunduğu ülke sayısını 45’e çıkararak, ihracatta 300 bin adet satışa ulaşmayı ve yaklaşık 150 Milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirerek 4 kattan daha büyük bir büyümeyi hedefliyor.