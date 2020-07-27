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Teknoloji

General Mobile, kablosuz kulaklığı GMPods'u duyurdu

General Mobile, tek şarjla 25 saate kadar kullanım sunan kablosuz kulaklığı GMPods'u duyurdu. General Mobile GMPods kablosuz kulaklığını özellikleri neler? General Mobile GMPods başlangıç fiyatı neler?

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:32:00 -
General Mobile, kablosuz kulaklığı GMPods'u duyurdu

Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan General Mobile, GMPods kablosuz kulaklığını duyurdu. Kulaklıklar tek başına 5 saatlik kullanım süresi sunarken, 380 mAh’lik bataryaya sahip olan kutu ile kullanıldığında kullanım süresi 25 saate kadar uzuyor. Bu bir kablosuz kulaklığa göre hiçte fena değil. Bluetooth 5.0 desteği ile gelen GMPods’ta bir de oyun modu da bulunuyor. Bu mod, ses kasmayı gerektiren oyunlarda kesintisiz bir deneyim sunarken gecikmeleri de minimum seviyeye indiriyor. 

Dokunmatik kontrol desteği sayesinde bağlı olduğu cihaza erişim sağlamadan dahi medyaları oynatmayı, durdurmayı, gelen aramaları yanıtlamayı mümkün kılan GMPods, üç kere dokunulduğunda ise Google Asistan’ı aktif ediyor.gecikmeleri de minimum seviyeye indiriyor. An itibarıyla yeni GMPods’u General Mobile’ın resmi sitesi üzerinden 189 TL fiyat etiketiyle satın alabiliyorsunuz.

 

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