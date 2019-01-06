General Mobile dünyada ilk beşte

Yerli akıllı telefon üreticisi General Mobile, güncelleme sırasında dünyanın 5. markası oldu. Huawei, Samsung ve Xiaomi gibi devleri geride bırakan marka, kullanıcılarına en güncel ve en güvenli Android versiyonunu sunmayı esas alıyor. AOSMark’ın telefon üreticilerini güncelleme desteklerine göre puanladığı listede birinciliği Google elde ederken, General Mobile beşinci sırada yer alarak, dünyadaki en iyi 20 telefon üreticisi arasında tek yerli marka olma başarısını gösterdi.