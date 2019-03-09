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Genelkurmay Başkanlığı son dakika personel alımı MSB personel alımı 2019

Genelkurmay Başkanlığı person alımı 2019 son dakika ilanı yayınladı. Genelkurmay başkanlığı sözleşmeli memur alımı ilanına göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı ve Genelkurmay Başkanlığına sözleşmeli memur alımı yapılacağı ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı sözleşmeli memur alımı için başvurular 27 Şubat'ta başladı ve son başvuru tarihi ise 29 Mart. MSB personel alımı 2019 son dakika başvuruları.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:28
Genelkurmay Başkanlığı son dakika personel alımı MSB personel alımı 2019

Genelkurmay Başkanlığı person alımı 2019 son dakika ilanı yayınladı. Genelkurmay başkanlığı sözleşmeli memur alımı ilanına göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı ve Genelkurmay Başkanlığına sözleşmeli memur alımı yapılacağı ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı sözleşmeli memur alımı için başvurular 27 Şubat'ta başladı ve son başvuru tarihi ise 29 Mart. MSB personel alımı 2019 son dakika başvuruları.

MSB personel alımı 2019 başvuru yap. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bir ilan yayımlanarak Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli memur alımı yapılacağı ifaed edildi.  

Genelkurmay Başkanlığı sözleşmeli memur alım başvuru şartları 2019

1. Genelkurmay Başkanlığı merkez (Ankara) teşkilatında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

2. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

3. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

4. Adaylar sadece kılavuzda Tablo-2'de belirtilen bölümlerden mezun ise tercih yapabilecektir.

4. Yüksek Öğrenim Kurumundan (YÖK) eğitim verileri hatalı veya eksik gelen adaylar, Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesini başvuru aşamasında sisteme yükleyecektir. Sistem üzerinden eğitim verilerinde hata veya eksiklik olmayan adayların diploma veya mezuniyet belgesini yüklemesine gerek yoktur.

5. Yabancı dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul edilen sınav notu ile başvuru yapan adayların belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

6. Öğrenimini yurtdışında tamamlayıp YÖK tarafından onaylı denklik belgesi alan adaylar, belgelerini başvuru esnasında sisteme yükleyeceklerdir.

7. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

8. İlgili bölümlerden Çift anadal veya Yandal mezunu olup tercih yapamayan adayların Personel Temin Daire Başkanlığı ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Başvurular için tıklayınız

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:28
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