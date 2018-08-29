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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle çalışacağız

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, "Yüce milletimize layık olmak için, aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatına, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:11
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle çalışacağız

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolasıyla yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin cesaret ve kahramanlığının destanlaştığı, vatan savunması ve milletin bağımsızlığı uğrundaki azim ve kararlılığının en önemli göstergelerinden birisi olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 96'ncı yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çağdaş bir devlet olarak inşası sürecinde kazanılan büyük zaferi, ordunun cesaret ve kahramanlığının hafızalara kazındığı önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendiren Orgeneral Güler, büyük zaferin, millet için birlik ve beraberlik duygusuyla bağımsızlık tutkusunun abideleştiği onur ve gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

"Dünya barışı ve istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Orgeneral Güler, şunları kaydetti:

"Bağrından çıktığımız yüce milletimize en güzel şekilde hizmet etmek ve güvenine layık olmak için, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatına, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla çalışacağız. Bununla birlikte yurt dışındaki görev ve harekat kapsamında dünya barışı ve istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:11
  1. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
  2. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
  3. Anadolu Ajansı

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