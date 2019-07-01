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Genelkurmay Başkanı Güler, KKTC'li Bakan ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Suriye'den atılan ve kaza sonucu KKTC'ye düşen füze ile ilgili, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57
Genelkurmay Başkanı Güler, KKTC'li Bakan ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Özersay, "Sayın Genelkurmay Başkanı, 'Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum' dedi." diye konuştu.

KKTC’de görevli askeri yetkililerle yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, "Suriye’ye yönelik dün akşamki yoğun saldırı karşısında ortaya çıkan bir durum. Suriye’den füze, kaza sonucu ülkemize düştü" dedi.

Suriye'ye uyarı

Ülkede panik olacak bir durumun olmadığına işaret eden Özersay, "Suriye yönetimini de gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" dedi.

Başbakan Ersin Tatar da "Suriye’den ateşlenen füzenin kaza sonucu buraya geldiği değerlendiriliyor. Zehirli gaz söz konusu değil, halkımız müsterih olsun" dedi.

Saat 10.10’da başlayan özel gündemli Bakanlar Kurulu toplantısına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57
  1. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
  3. Türkiye
  4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

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