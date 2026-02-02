  • İSTANBUL
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında üst düzey askeri görüşme gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmenin, üçlü ittifak söylemleri gündemdeyken gerçekleşmesi dikkat çekti. Zira Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında NATO benzeri bir askerî ittifak kurulacağı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile üçlü savunma anlaşması taslağı üzerinde görüşmelerin yapıldığını doğruladı, ancak “henüz herhangi bir anlaşma imzalanmadığını” açıkça belirtti.

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Raza Hayat Harraj, üç ülkenin yaklaşık bir yıldır taslak bir savunma anlaşması üzerinde müzakere ettiğini ve bu taslağın tarafların önünde olduğunu söyledi.

