  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’ye karşı Somaliland’a üs

Sudan'dan BAE'ye şok suçlama, Türkiye'ye açık çek! 'Bundan böyle tek dostumuz Türkiye olacak'

Namazla dalga geçme rezaleti: Daha neyi bekliyoruz!

İsim benzerliği Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına zarar verdi

Gana'da sahte peygamber skandalı! Tufan kopmadı, paraları toplayan Ebu Nuh rap konserinde "parti" dedi

“Siz de yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin.” Yargıtay üyesi, “masumiyet karinesi”, “özel hayat”

Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'

Bolu Dağı tırlara mühürlendi! Kar fırtınası başladı: İşte yoğun kar alarmı verilen o iller

Sosyete ve İş Dünyasında "Naylon Fatura" Şoku: Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili hakkında ağır suçlama!

'Seküler kesimin çatallı dili!'
Dünya Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya’da! Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı
Dünya

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya’da! Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya’da! Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, uçak kazasında hayatını kaybeden Libyalı yetkililerin Trablus’taki cenaze törenine katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 23 Aralık’ta Ankara’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki askeri heyet için dün Libya’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara’daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki askeri heyet için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Libya’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu, cenaze töreninin ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdülhamid Dibeybe ve Bakanlık Müsteşarı Abdül Selaman el-Zubi ile görüşme gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da 23 Aralık Salı günü havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad’ın yanı sıra, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed El Assavi Diyab ve bakanlık fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub da yer alıyordu. Kazada hayatını kaybeden yetkililerin cenazeleri, dün Türkiye'de düzenlenen resmi törenle Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ne ait "5A-ON1" numaralı uçak ile başkent Trablus'a getirilmişti.

Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Siyaset

Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin
Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin

Gündem

Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin

Erdoğan'dan Libya'ya taziye telefonu
Erdoğan'dan Libya'ya taziye telefonu

Gündem

Erdoğan'dan Libya'ya taziye telefonu

Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı
Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı

Gündem

Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23