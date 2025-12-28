Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya’da! Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 23 Aralık’ta Ankara’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki askeri heyet için dün Libya’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara’daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki askeri heyet için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Libya’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu, cenaze töreninin ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdülhamid Dibeybe ve Bakanlık Müsteşarı Abdül Selaman el-Zubi ile görüşme gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da 23 Aralık Salı günü havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad’ın yanı sıra, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed El Assavi Diyab ve bakanlık fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub da yer alıyordu. Kazada hayatını kaybeden yetkililerin cenazeleri, dün Türkiye'de düzenlenen resmi törenle Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ne ait "5A-ON1" numaralı uçak ile başkent Trablus'a getirilmişti.