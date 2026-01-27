  • İSTANBUL
Gündem Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı Brad Cooper ile görüştü
Gündem

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı Brad Cooper ile görüştü

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri yer aldı.

