Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Genelkurmay Başkanı Akar'dan kritik görüşme!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Dunford ile telefonda görüştü. İki komutanın görüşmesinde Suriye ve Ortadoğu'daki mevcut güvenlik konuları ele alındı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 00:49
Genelkurmay Başkanı Akar'dan kritik görüşme!

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda görüştüğü bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada Dunford ile Akar’ın ikili ilişkiler, Suriye ve Ortadoğu’daki durumları konuştuğunu belirtti.

Ryder açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ortak konuların yanı sıra iki lider Suriye ve Ortadoğu’daki mevcut güvenlik durumunu ele aldı. Ayrıca uluslarımıza yönelik güvenlik kaygılarına ilişkin iş birliğini güçlendirme yollarını görüştüler.”

Dunford’ın mevkidaşı Orgeneral Akar ile defalarca görüştüğüne dikkat çeken Ryder iki NATO müttefiki ülkenin en üst düzey komutanının düzenli bir iletişimi devam ettirdiklerini vurguladı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 00:49
  1. Orgeneral Hulusi Akar
  2. dunford
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması
    1. Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması
    2. New York'ta Gazze protestosu
    3. Ahmet Çakar'dan Beşiktaş'a flaş çağrı:..
    4. Fenerbahçeli yıldıza çağrı: Sana her..
    5. Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek
    6. Göztepeli taraftarlardan Demba Ba'ya!..
    7. Genelkurmay Başkanı Akar'dan kritik..
    8. 10 yaşındaki çocukları yuhaladılar
    9. Başbakan'dan sert mesaj: Darbe yapmak..
    10. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yürekleri..
    11. Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi..
    12. Askeri araç ile kamyonet çarpıştı: 3..
    13. Zengin lif kaynağı bezelye çorbası..
    14. Katkısız kefir mayalama
    15. Topuk çatlaklarınız bu yöntemle..
    16. Sultan 2. Abdülhamid Han nasıl tahttan..
    17. Gümüşhane’de çatı yangını, 8 kişi..
    18. Cep yakmayan akıllı telefon: Samsung..
    19. Başbakan Yıldırım: Hedef ilk tur
    20. 10 yaşındaki çocukları yuhaladılar
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Vatandaş cami çıkışında Abdullah Gül'e böyle bağırdı!
    Vatandaş cami çıkışında Abdullah Gül'e böyle bağırdı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    MİT'ten müthiş operasyonu! Paketlendiler
    MİT'ten müthiş operasyonu! Paketlendiler
    Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif
    Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif