  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa Şentop açıkladı: Akçakoca müftüsü açığa alındı
Terörist İsrail'den Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı!
Osmaniye’de deprem
İran'da bir fabrikada patlama: Yaralılar var
Dünya Genelge çıkarıldı! Suudi Arabistan'dan yeni karar
Dünya

Genelge çıkarıldı! Suudi Arabistan'dan yeni karar

Suudi Arabistan'da, camilerde hoparlörlerin sadece ezan ve kamet okunması sırasında kullanılmasına karar verildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:04:00 -
Genelge çıkarıldı! Suudi Arabistan'dan yeni karar

Suudi Arabistan'da, camilerde hoparlörlerin sadece ezan ve kamet okunması sırasında kullanılmasına karar verildi.

İslami İşler Bakanı Abdullatif Al Şeyh'in camilerde hoparlör kullanımıyla ilgili çıkardığı yeni genelge, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Genelgede, hoparlörlerin sadece ezan ve kamet için kullanılacağı, bunun dışındaki durumlarda dışarıya ses verilmeyeceği bildirildi.

Söz konusu kararın, camilerdeki hoparlörlerin namaz sırasında da kullanılması, bu durumun cami yakınlarındaki evlerde bulunan yaşlı, hasta ve çocukları rahatsız etmesi ve cami imamlarının seslerinin birbirine karışması nedeniyle alındığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak
Gündem

Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir meslek grubunun daha aşılanmaya başlayacağını duyurdu.
Sedat Peker'in babası kim? Sedat Peker’in babası kimdir nerelidir?
Biyografi

Sedat Peker'in babası kim? Sedat Peker’in babası kimdir nerelidir?

Orgaznize sut örgütü lideri Sedat Peker, babası Poker Ahmet lakaplı Ahmet Peker’dir. Sedat Peker ve ailesi aslen nerelidir? Organize suç örg..
Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
Aktüel

Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay