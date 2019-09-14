Genel Sekreter Keleş’ten İl Müdürü Yıldız’a ziyaret Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreteri Halit Keleş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreteri Halit Keleş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yıldız, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yıldız, “Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası için ilimizde bulunan Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreteri Halit Keleş bizleri ziyarette bulundular. Kendilerine nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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