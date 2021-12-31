Genel seçim yerele benzemez! En az iki ilahi şart Ekrem

Mehmet Şeker, erken seçim talepleri ve Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına dair iddiaların geride bıraktığımız yılda hiç bitmediğini belirterek, yerel seçimlerde bir ilahi okuyup muhafazakâr kesimden oy aldığı ileri sürülen Ekrem İmamoğlu'na "Bu sefer başka. Genel seçim yerele benzemez. En az iki ilahi şart" diye seslendi. İşte Yeni Şafak'taki o dikkat çekici yazı:

"Bir yıl daha bitiyor. Bugüne yetişmeyip gidenler görmedi. Kalanlar mı memnun, gidenler mi belli değil.

Koca bir yılı anlamlı-anlamsız tartışmalarla geçirdik. Felaketi, yalanı, ihaneti hiç eksik olmadı. Yenisinin ne kadar farklı olacağı da meçhul.

Erken seçim talepleri ve adayın kim olacağına dair ileri sürülen iddialar hiç bitmedi.

Kemal amcamız belediye başkanlarının göreve devam etmesi gerektiğinde ısrarcı olsa da Ekrem Bey kabullenecek gibi görünmüyor.

Diyorlar ki “İmamoğlu, bir ilahi okuyup muhafazakâr kesimden oy aldı. Ama bu sefer başka. Genel seçim yerele benzemez.”

Hak vermek lâzım. En az iki ilahi şart.

Hem adaylık da çantada keklik değil. Zaten ortada keklik mi kaldı? (...)"