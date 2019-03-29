Genel Sağlık Sigortası pirim borcu olanlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Genel Sağlık Sigortası pirim borcu olanlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

Genel Sağlık Sigortası pirim borcu olanlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

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