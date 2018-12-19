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Genel problem olan nomofobi hakkında bunları biliyor musunuz?

Nomofobi nedir? Prof. Dr. Nevzat Tarhan, nomofobi hakkında merak edilenleri söyledi. İşte nomofobi hakkında detaylı bilgi…

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:26
Genel problem olan nomofobi hakkında bunları biliyor musunuz?

NOMOFOBİ NEDİR?

Türkiye'de de giderek yaygınlaşan nomofobi pek çok Avrupa ülkesinde intihara yol açan sonuçlar doğuruyor. Nomofobi, telefonsuz kalma korkusu ya da cep telefonu yoluyla iletişimden kopmaktan korkma durumu olarak tanımlanıyor ve gençler arasındaki yaygınlığı ile dikkat çekiyor. Peki, nomofobi nedir?

Özellikle gençler arasında daha sık karşılaşılan cep telefonundan mahrum kalma korkusu, yani İngilizce “no mobile phobia” kelimelerinden türetilen nomofobi günden güne artıyor. Batıda intiharlara yol açan, Türkiye'de de giderek yaygınlaşan nomofobi akıllı telefon ve internete ulaşma imkanlarının artmasıyla endişe verici bir boyut kazandı. İşte, nomofobi hakkında bilinmesi gerekenler...

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, geçmişte konuya dair yaptığı değerlendirmede, akıllı cihazların yoğun ve kontrolsüzce kullanılmasının sosyal ve psikolojik anlamda olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkati çekerek, bağımlı olmuş bireylerde cep telefonundan ve internetten uzaklaşmanın endişeye yol açtığını belirtti.

Akıllı telefonların zararlı kullanımı ve internette aktif olamama durumuna dair 15-24 yaş kuşağı arasında sanal bir bağımlılık oluşturduğunu belirten Tarhan, bu bağımlılık türünün 2013’te literatüre "davranışsal bağımlılık" olarak girdiğini söyledi.

TEDAVİSİ VAR MI?

Nomofobinin zihinde aşırı uğraş oluşturduğunu kaydeden Tarhan, bu bağımlılık türlerinin beyindeki ödül-ceza sistemini bozduğunu vurguladı.

Nomofobik vakalarda artış olduğunu söyleyen Tarhan, kendi kliniklerinde de benzer vak'alarla karşılaştıklarını kaydetti. Özellikle ergenlik çağındaki çocuklarda akıllı cihazlar ve internette daha çok zaman geçirmek için okulu reddetme gibi eğilimlerin ortaya çıktığını ifade eden Tarhan, tedavinin iki aşamada gerçekleştiğinin vurguladı.

Tarhan, tedavi yöntemini ise şöyle açıkladı:

"Beynin kimyası bozulduğu için 2-3 haftalık bir ilaç tedavisi uyguluyoruz. Yani kişiyi hastaneye yatırıyoruz. İlaçla beraber bireyi akıllı cihazlardan ve internetten yoksun bırakıyoruz. Sonrasında ise bireysel ve grup terapileri ile tehlikeli ve zararlı kullanım algısı oluşturuyoruz" şeklinde ifade eti.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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