Genel merkezde dayak yiyen İYİ Partililer konuştu! "Kocamdan, babamdan bile sopa yemedim"

İYİ Parti’nin 2’nci Olağan Kongresi’nde Koray Aydın’ın hazırladığı “Oy verilmeyecekler listesi” skandalı büyümeye devam ediyor. İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde yer alan yaklaşık 200 partili, yaşanan sıkıntıları görüşmek için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmek istedi. Partinin kurucularından oluşan taban hareketi, Akşener ile toplantı yapmak için genel merkez binasına hareket etti. Genel merkez binasına gelen partililer, burada yaklaşık 60 kişinin saldırısına uğradı.

Tekme tokat dövüldükten sonra dışarı atılan partililer, yaşanan dehşet dakikalarını anlattı.

“Her yerim çürük içinde kaldı”

Zonguldak kurucu Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, 2 erkek ve 5 kadından oluşan bir heyet belirlediklerini, kendilerini binada Lütfü Türkkan’ın karşıladığını söyledi. Bu sırada İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın, “Yeter ulan!” diye bağırmaya başladığını beliren Yıldırım, “Tam bu esnada, binada bulunan yaklaşık 60 kişi bir anda bize vurmaya başladı” dedi. Vücudunun çürükler içinde kaldığını ifade eden Yıldırım, “Biz partimizin daha iyi yerlere ulaşması için çaba sarf ediyoruz, bu muameleyi hak etmedik” diye konuştu. Aynı zamanda Serhat Yıldırım, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşme taleplerine olumlu bir cevap gelmediğini de ekledi.

Lütfü Türkkan’ın, “Serhat buraya gel” diyerek kendisini yanına çağırdığını belirten Yıldırım, Türkkan'ın kendisini korumaya aldığını, ona vuramadıkları için kendisine arkadan vurabildiklerini söyeldi.

“Ben bağıracağım, siz saldıracaksınız”

Dakikalarca saldırıya uğradıklarını ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyleyen Yıldırım, saldırı planının genel merkezin karşısındaki kafelerde yapıldığını anlattı. Yıldırım, içlerinden bir partilinin sabah saatlerinde kendilerinden önce genel merkeze geldiğini, grubu beklemek için söz konusu kafelere girdiğini, bu sırada saldırgan Ümit Dikbayır’ın yanında iki kişiyle kafeye geldiğini ve “Ben birisine bağıracağım siz benim bağıracağıma saldıracaksınız” dediğini aktardı.

Bu konuşmayı duyan arkadaşının kendisini aradığını söyleyen Serhat Yıldırım, “Serhat başkan sana bir şey yapacaklar” dediğini belirtti.

Akrabalar üye yapıldı

Yıldırım, İYİ Parti’nin kuruluşu sırasında görev seçilmiş yönetimlerin, Koray Aydın tarafından hazırlanan genelgeyle istifa ettirildiğini, yerlerine hiç tanınmayan insanların getirildiğini, teşkilatların yüzde 80’inde durumun böyle olduğunu söyledi. Serhat Yıldırım, “Atamalardan sonra 25 Mayıs 2019'da tüzük kongresi yapıldı. Bu kongrede Türkiye'deki hiçbir siyasi partide olmayan bir şey yapıldı. Son güne kadar üye olan kişilere delege olma hakkı verildi. Bu maddeden sonra dışarıda kalan parti yöneticilerinin üyeleri üye yapılmadı. Kendi akraba, eş dostlarını partiye üye yaptılar.” dedi. Kongrede bu şahısların delege de olduğu bilgisini veren Yıldırım, il başkanlığına şikayet ettiklerini, bir çare bulunamadığını söyledi.

Serhat Yıldırım, kendisini döven kişilerin belinde silah olduğunu da aktardı.

“Ortalık savaş alanına döndü”

Saldırıya uğrayan İYİ Partililerden Bulut Vidinli de yaşananları anlattı. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre Vidinli, 60’a yakın kişinin kendi etraflarında halka yaptığını, Ümit Dikbayır’ın da “Bunlar hala burada mı, atın lan bunları dışarı!” diyerek bağırdığını, ardından ortalığın savaş alanında döndüğünü söyledi.

“5 kadın ve 2 erkeği evire çevire dövdüler” diyen Vidinli, saldırganların profesyonel olduklarını, yüzlerine değil, açıp gösteremeyecekleri yerlerine vurduklarını da anlattı. Vidinli, "Meral Akşener kadın dövenleri barındırmam diyor bu kişileri genel merkezinde nasıl barındırıyor” diye isyan etti.

Torunu yaşındaki gençlerden sopa yediğini söyleyen Vidinli, “Kocamdan babamdan sopa yemedim. Kadın hareketi denilen bir partinin genel merkezinde tekme tokat dayak yedim, enseme enseme dirsekleriyle vurdular” diye konuştu.

Saldırganların genç olduğunu söyleyen Vidinli, mafya, tahsilatçı gibi göründüklerini söyledi. Bulut Vidinli, genel merkezin 30 Eylül tarihine ait kamera kayıtlarını ortaya çıkarması yönünde çağrı yaptı.