Genel Merkez’de arbede! Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik "mutlak butlan" kararının ardından Genel Merkez önünde "tahliye" gerginliği yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanı Atakan Sönmez aracılığıyla açıklama yaptı.

Atakan Sönmez, bugün sabah yaşanan gerginliğe ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok üzüldüğünü ve bu süreçten en çok rahatsızlık duyan kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Sönmez’in açıklamaları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı olarak sürecin olması gerektiği gibi işletilmesini istiyor ve bu isteğini de sizinle paylaşıyorum.

Kemal Bey yargı kararına uyulması; hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da Genel Başkanı; böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu.