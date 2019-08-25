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Genel Başkan Çelik’in Malazgirt zaferinin 948. yıldönümü mesajı

Türkiye AFAD Çalışanları Sendikası ( AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Malazgirt Zaferi’nin 948.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:51
Genel Başkan Çelik’in Malazgirt zaferinin 948. yıldönümü mesajı

Türkiye AFAD Çalışanları Sendikası ( AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


26 Ağustos Malazgirt zaferinin 948. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Çelik, Malazgirt Zaferi ile Anadolu’ya yeni bir medeniyetin inşa edildiğini belirterek, bu zaferin günümüze köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu söyledi. Anadolu’nun kapılarının açılmasını sağlayan bu kutlu zaferin bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Genel Başkan Çelik, Malazgirt Zaferi’nin sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını değiştirdiğini belirtti. Büyük Komutan Sultan Alparslan’ın askeri dehası ile kazanılan zaferin kardeşlik ruhu ile başarıya ulaştığını ifade eden Genel Başkan Çelik, “Malazgirt zaferi gök kubbe altında ahitleşen iki kardeş toplumun kıyamete kadar sürecek birlikteliğinin sembolüdür. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu’nun Türkiye halklarından başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Malazgirt zaferi ve sonrasında yaşananlar bunun göstergesidir. Bu büyük medeniyet birikiminin mirasçıları olarak, bütün bereketiyle bize kucak açan bu topraklarda, barış ve kardeşliği yükseltmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya, huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz” dedi.


Genel Başkan Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Dünya durdukça yaşamak istediğimiz Anadolu’da, millet olarak barış içinde, birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. Geleceğimize duyduğumuz güvenin teminatı, geçmişimizdir. Amacımız, geçmişimizden aldığımız ilhamla, dünya ülkeleri arasında varlığımızı onurlu bir şekilde devam ettirmektir. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileğiyle. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bu toprakların kapılarını açan Sultan Alparslan ve kutlu askerlerine, tarih yazarak bize bu güzel vatanı bırakan tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Tüm halkımızın 26 Ağustos Malazgirt Zaferini kutluyorum."

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:51
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