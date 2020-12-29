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Ekonomi Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı
Ekonomi

Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:03:59 -
Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin tamamlanması için verilen süre 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEDAŞ tarafından genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması için ilan edilen son tarih 31 Aralık 2020'den 31 Aralık 2021'e uzatıldı.

Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrim içi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için 1 Ocak 2022'ye kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.


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