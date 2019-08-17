Genel af ve ceza indirimi 3600 ek gösterge EYT son dakika

Mahkum ceza indirimi affı konusunda mahkum ve mahkum yakınları Meclis’ten gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Meclis çalışmalarına ara vererek 1 Ekim’e kadar vekiller tatil yapacak. Yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte Meclis yoğun bir şekilde çalışmalarına başlayacak. Meclis’in gündeminde 3600 ek gösterge artışı, Genel af ve ceza indirim yasası, hal yasası olması bekleniyor. Ayrıca yeni yasama yılında çözülmesi beklenen bir diğer konu ise emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu. Genel af ve ceza indirimi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İşte Genel af ve ceza indiriminde son durum.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kişisel twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Buca Cezaevinde infaz koruma memuru olarak çalışan bir kişinin sözlerini aktardı. Özel yaptığı paylaşım üzerinden mahkumlara af konusuna işaret etti.

Adalet Bakanı Gül’den ceza indirim af yasası açıklaması

Diğer yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında genel af ve ceza indirimini kapsayan Yargı paketinin ne zaman meclise geleceği hakkında yaptığı açıklamasında; "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hayata geçmesi olacaktır." demişti. Binlerce mahkum ve mahkum yakını Adalet Bakanı Gül'ün bu açıklaması sonrasında Meclis'in tatilinin sona ermesini bekliyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim'de açılacak. Meclis 1 Ekim'de saat 15:00'da toplanacak.