0553 313 94 23

Genel af ve ceza indirimi 3600 ek gösterge EYT son dakika

Mahkum ceza indirimi affı konusunda mahkum ve mahkum yakınları Meclis’ten gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Meclis çalışmalarına ara vererek 1 Ekim’e kadar vekiller tatil yapacak. Yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte Meclis yoğun bir şekilde çalışmalarına başlayacak. Meclis’in gündeminde 3600 ek gösterge artışı, Genel af ve ceza indirim yasası, hal yasası olması bekleniyor. Ayrıca yeni yasama yılında çözülmesi beklenen bir diğer konu ise emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu. Genel af ve ceza indirimi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İşte Genel af ve ceza indiriminde son durum.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
Genel af ve ceza indirimi 3600 ek gösterge EYT son dakika

Mahkum ceza indirimi affı konusunda mahkum ve mahkum yakınları Meclis’ten gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Meclis çalışmalarına ara vererek 1 Ekim’e kadar vekiller tatil yapacak. Yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte Meclis yoğun bir şekilde çalışmalarına başlayacak. Meclis’in gündeminde 3600 ek gösterge artışı, Genel af ve ceza indirim yasası, hal yasası olması bekleniyor. Ayrıca yeni yasama yılında çözülmesi beklenen bir diğer konu ise emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu. Genel af ve ceza indirimi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İşte Genel af ve ceza indiriminde son durum.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kişisel twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Buca Cezaevinde infaz koruma memuru olarak çalışan bir kişinin sözlerini aktardı. Özel yaptığı paylaşım üzerinden mahkumlara af konusuna işaret etti.

Adalet Bakanı Gül’den ceza indirim af yasası açıklaması

Diğer yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında genel af ve ceza indirimini kapsayan Yargı paketinin ne zaman meclise geleceği hakkında yaptığı açıklamasında; "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hayata geçmesi olacaktır." demişti. Binlerce mahkum ve mahkum yakını Adalet Bakanı Gül'ün bu açıklaması sonrasında Meclis'in tatilinin sona ermesini bekliyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim'de açılacak. Meclis 1 Ekim'de saat 15:00'da toplanacak.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
  1. Genel af ve ceza indirimi hakkında yaşanan son dakika
  2. 3600 ek gösterge artışı
  3. Genel af ve ceza indirim yasası
  4. hal yasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yakın ve uzak akrabalarla temâsta bulunmak
    1. Yakın ve uzak akrabalarla temâsta..
    2. İstanbul depremi nereleri etkileyecek..
    3. Firari FETÖ zanlısı saklandığı evde..
    4. Firari hükümlü iş teklifiyle yakalandı
    5. Hadîs-i şeriflere göre amellerin..
    6. 17 Ağustos şehitleri, mezarlarında..
    7. Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarı..
    8. Askerin olması gereken hali!
    9. (Özel) Köylüleri şoke eden düdenlere..
    10. Taşköprü’de En İyi Sarımsak ve En..
    11. İskender Aznaurov, Bakü’de..
    12. Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i..
    13. Hayatında hep fazilet yörüngeli yaşa!
    14. Galatasaray'ın deplasman kabusu yeni..
    15. Askerin silahla şakası hastanede..
    16. Ankara'nın 86 yıl öncesine ışık tutan..
    17. Sağlık Bakanlığından 'transit gemi..
    18. Eskişehirli yazar Selda Davran’ın..
    19. Aksaray’da otomobil takla attı: 1 ölü,..
    20. Memur Sen Genel Başkanı Yalçın: ”Yeni..
    21. Ağrı’da yürek burkan kaza
    22. Siirt’te 15 bin paket kaçak sigara ele..
    23. 28 Şubatçılardan Karadayı taktiği
    24. Van Gölü Havzası’ndaki akarsular..
    25. Karacaören futbol turnuvasıyla şenlendi
    26. Iğdır Havalimanı yolcu trafiği
    27. İstanbul depremi ne zaman İstanbul’da..
    28. Mülki İdare Amirleri veda yemeğinde..
    29. Tıra arkadan çarpan otomobilde bulanan..
    30. Roma’ya Türkiye’den 4. Türk
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var