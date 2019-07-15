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Genel af ile ilgili son dakika haberleri

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ndeki (MCKS) 270 milyon telefondan, klonlanmış olanlara bir defaya mahsus af çıkıyor ve bu af kapsamında ödenecek tutar belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, elektronik haberleşmeye ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Elektronik haberleşmeye yöneli affın önümüzdeki günlerde Meclis'ten çıkması bekleniyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:55
Genel af ile ilgili son dakika haberleri

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ndeki (MCKS) 270 milyon telefondan, klonlanmış olanlara bir defaya mahsus af çıkıyor ve bu af kapsamında ödenecek tutar belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, elektronik haberleşmeye ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Elektronik haberleşmeye yöneli affın önümüzdeki günlerde Meclis'ten çıkması bekleniyor.

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ndeki (MCKS) 270 milyon telefondan, klonlanmış olanlara bir defaya mahsus af çıkarılıyor. Bu bağlamda 250 TL ödeme yapılarak klonlanan numaralar eşleştirilecek ve sistemde aktif kullanıma açılacak. Milliyet'in aktardıklarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan önümüzdeki hafta yasalaştırılacak elektronik haberleşmeye ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Bakan Sayan halen sisteme kayıtlı 270 milyon cep telefonundan 80 milyonunun aktif olarak kullanıldığını belirtti.

270 milyon telefon kaydı 200 milyona düşecek

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ndeki (MCKS) 270 milyon telefondan, klonlanmış olanlara bir defaya mahsus af çıkıyor ve bu af kapsamında ödenecek tutar belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “MCKS cep telefonu, kapkaç, vesaire, birçok farklı, istenmeyen olaylara yönelik hazırlandı. Bu tarihten sonra da bu kayıt sistemine dahil olmayan telefonlar kullanılmaz hale geldi. Bu kapkaçı, cep telefonu çalınmasını vesaire, hepsini tamamen engelledi. Niçin engelledi? Çünkü o kayıt sistemine kayıtlı olmayan IMEI numaralarına operatörlerimiz hizmet veremiyor. 7 yıldan fazladır şebekeye girmemiş telefonların silinmesiyle MCKS sistemindeki 270 milyon telefon kaydı 200 milyona düşecek. 200 milyon orada kalmaya devam edecek. Taksitle dolandırıcılık vakalarını önleyeceğiz. Örneğin, bir vatandaş Vodafone’dan ya da Türk Telekom’dan da 24 ay vadeli bir telefon alıyor, birinci taksiti ödüyor, ikinci taksitten itibaren ödemiyor. Aynı şahıs gidiyor öbür tarafa, öbür operatöre gene 24 ay taksitle bir cep telefonu hattıyla birlikte alıyor, birinci taksiti ödüyor, ikinciyi ödemiyor. Bu durum bu şekilde onlarca kez olabiliyor. Biz bu kanun teklifimizle birlikte, dolandırıcılık maksadıyla belirli bir süreden fazla ödenmeyen cep telefonunu dolandırıcılık amacıyla kullanan şahısların bunu kullanmamasını teminen bilgi paylaşımının önünü açıyoruz. Her operatör sattığı cep telefonunun bilgisini sisteme girecek artık." 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:55
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