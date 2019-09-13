Genç’ten o siyasetçi için çok konuşulacak sözler: Buradan hayır gelmez

Nihat Genç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen Muharrem İnce için 'Buradan hayır gelmez' dedi.

Nihat Genç'in dikkat çeken o yazısı:

Akşam Habertürk’ü izliyoruz, Muharrem İnce yine adaylığını koyuyor. Kırk katır mı kırk satır mı politikasına devam. Artık önünüzdeki üç-dört sene İmamoğlu mu İnce mi diye boşu boşuna tartışın çok değerli aciliyet isteyen siyasi zamanlarınızı çarçur edin harcayın durun. Buradan hayır gelmez, çünkü yeni CHP’nin mirasçısı olduğu hiçbir siyasi değeri kalmamıştır? Habertürk bir şirket tv’si, zamanında FETÖ’cülerin kalesiydi, on yıllar boyu, Türkiye’yi etnik mezhep tartışmaları uyutmakla görevliydi. Hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam ediyor, sabaha kadar cemaat tarikat Kürt Türk tartışmaları gırla gidiyor, yine ihtilal öncesi eski neşelerini bulmuşlar. Şirketler etnik mezhep tartışmaları dışında bir meseleyi dert edinir mi, edindi mi? Bayram günleri gelirse bir günlüğüne koy Atatürk resimleri belgeselleri, ohh ne ala. Ekrana çıkartılan gazeteciler düpedüz Cumhuriyet düşmanı! Ülkeyi bölmenin ne büyük demokrasi olduğunu memlekete çok iyi geleceğini çekinmeden utanmadan arsızlık ve şirretlikle saç baş yolar gibi sabahlara kadar konuşuyorlar.

"Kimlere kaldık ey vatan"

Fox TV, en son kime satıldı, yabancı şirket, halkımız, en iyi muhalefeti Fox TV yapıyor diyor, kemalist Atatürkçü kitleler oturmuş Fox TV izliyor. Kimlere kaldık ey vatan! Bu küresel ve şaibeli şirket, Cumhuriyet’i Murdoch mı savunacak. Cumhuriyet’i savunmak, muhalefet etmek, şaibeleriyle İngiltere ve Amerika’da ibreti alem rezillikleriyle belgeselleri yayınlanan Murdoch’a mı kaldı. Cumhuriyet Gazetesi, ODA TV, Halk TV, Sözcü ve Çağdaş Kadınlar Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği, uzun zamandır Yeni CHP’nin HDP ittifakından yana. HDP kimdir, Amerikan ordusu PKK’nın partisi. Bir kısmı sessizlikle bir kısmı utana çekine bir kısmı HDP ittifakına her Allah’ın günü yana yakıla feryat figan destek verdiler. Ey memleket, cumhuriyeti ve egemenlik haklarını bölücülerle siyasi işbirliği yapanlarla mı savunacaksınız? T24, kaldığı yerden devam ediyor, Ahmet Altan’a kahraman mektupları yazıyor, Halk TV çoktan dönüştü T24’le aynı kardeş yayınlar yapıyor. Karar Gazetesi utangaç Taraf Gazetesi, Cumhuriyet düşmanı liberal Ali Bayramoğulları İslamcı Mehmet Doğan’lar kafa kafaya her gün Cumhuriyet’in altını oyuyorlar.